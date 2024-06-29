تعاونيات الاسكان: طرح 125 وحدة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة والسويس

تعتزم الهيئة العامة التعاونيات البناء والاسكان عن طرح 125 وحدة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة والسويس نصف تشطيب 10 يوليو المقبل وتسليم ديسمبر 2024 بمشروع لؤلؤة بمدينة السويس الجديدة، العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر.

طرح 125 وحدة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة والسويس

أعلنت الهيئة العامة العامة التعاونيات البناء والاسكان عن طرح 125 وحدة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة والسويس منها 33 وحدة سكينة نموذج 135 متر مربع حتي 150 متر مربع بأقام العمارات 5، 6، 7 كما تشمل 25 متر مربع حصة بالجراج، بنظام نصف تشطيب بمشروع لؤلؤة أكتوبر والقاهرة الجديدة في غضون الايام المقبلة الاولي من شهر يوليو ويتم التسليم خلال شهر ديسمبر 2024.

وفيما شروط طرح وحدات بمشروع لؤلؤة السويس الجديدة

وأفادت هيئة التعاونيات، أنه تم تخصيص 25 وحدة سكينة نصف تشطيب بمدينة السويس الجديدة بمساحات تتراوح من 89 متر مربع حتي 112 مترمربع بمشروع الهيئة بمدينة السويس لمواطني المحافظة الذين لم يسبق لم الانتفاع بوحدات سكينة تعاونية او قرض تعاوني او قطع أرض مدعومة من الدولة.

وفيما يخص طرح وحدات سكينة بمشروع لؤلؤ القاهرة الجديدة

وأشارت هيئة التعاونيات البناء انه سيتم فتح الباب لتخصيص 29 وحدة سكينة تسليم ديسمبر 2024 ضمن وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بقطاع الاندلس خلف الجامعة الامريكية بالتجمع الخامس.

وفيما يخص طرح وحدات سكينة بمشروع لؤلؤ العاشر من رمضان

أضافت هيئة تعاونيات البناء والاسكان انه سيتم فتح باب التقديم لـ38 وحدة سكينة بمشروع لؤلؤة العاشرة على مساحات تتراوح مابين 95 متر مربع، 100 مترمربع، 110 مترمربع، 115 متربع، 125 مترمربع، 130 متر مربع و140 مربع و150 مربع وبالاضافة لوجود حصة بالجراج.

تفاصيل فتح وشراء كراسة الشروط لمشروع لؤلؤة

أعلنت هيئة التعاونيات البناء والاسكان، أنه سيتم فتح باب شراء كراسات الشروط الوحدات خلال الفترة 10 يوليو حتي 24 يوليو 2024.

يتم تخصيص الوحدة السكينة بمشروع لؤلؤة المدن بنظام القرعة العلينة وتعتبر نتجية القرعة نهائية ولايجوز تعديلها ويستثني من ذلك من قام بسداد ثمن الوحدة بالكامل حيث يتم اختيار الوحدة فور السداد فى الفترة من يوم الاثنين الموافق 29 يوليو حتي يوم الاحد الموافق 18 أغسطس 2024.

وتتضمن أحدي الشروط التخصيص الوحدات السكينة ملئ البيانات طلب التقدم لدخول القرعة العلنية وتتضمن ذكر مساحة الوحدة السكينة التى يرغب فى دخول القرعة عليها.

الإجراءات التقدم والمستندات المطلوبة للحصول علي وحدة سكينة بمشروع لؤلؤة التعاونيات

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب

ملئ القرار الخاص بالاطلاع على الشروط المالية وكافية البيانات الواردة بكراسة الشروط كما يتم تحديد المساحة المطلوب حجزها.

تقدم المستندات بمقر الهيئة الرئيسي يوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2024 حتي 8أغسطس 2024

يتم سداد مبلغ جديدة دخول القرعة طبقا للمساحة ويتم تصوير إيصال السداد

كما سيتم الاعلان عن المستبعدين يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2024

كما سيتم إجراء القرعة يوم الاثنين 19 أغسطس 2024

يتم أستقبال للمتقدمين للقرعة اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا ولايسمح بدخول مرافقين لحضور القرعة ويستثني من ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة بمرافق واحد.

وتتضمن الاجراءات انه يجوز للمتقدمين لدخول القرعة عن شخص آخر بموجب توكيل بمؤثق بالشهر العقاري.، وأن لم يحضر القرعة يتم استبعادة ويخصم 2% مصروفات إدارية

يتم اجراء القرعة العلنية لكل مساحة على حدي والتى تتراوح مابين 135 متر مربع و150 مترمربع وسيتم الاعلان عن أسماء الفائزين ورقم الوحدة والعمارة التى فاز بها.

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