السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد بشأن محاكمة المتهمين في "قتل جواهرجي بولاق أبوالعلا"

محاكمة - أرشيفية
محاكمة - أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم بقتل جواهرجى بولاق أبو العلا طعنا بالسكين داخل محله لسرقة مشغولات ذهبية لجلسة 28 يوليو، مع إخلاء سبيل 4 آخرين متهمين في القضية.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أشرف عيسى وعلاء الدين مرعى، وأيمن عبد الرازق محمد السعيد، وسيد حجاج.

تفاصيل الواقعة

كانت قد كشفت تحقيقات النيابة، عن تعرض محل مصوغات ذهبية للسرقة في دائرة قسم بولاق أبو العلا ومقتل مالك المحل "ح. ا"، كما أسفرت المعاينة عن العثور على جثة المجنى عليه بكامل ملابسه وبه جروح فى منطقة الرأس نتيجة التعدى عليه بآلة حادة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على الكاميرات الموجودة بمحل الواقعة لفحصها للتوصل إلى المتهمين بارتكاب جريمة القتل، وكشف ملابسات الواقعة بالكامل، كما استدعت شهود العيان والعاملين بمحل المجنى عليه لسؤالهم حول الواقعة.

وكشف شهود عيان، أن الواقعة بدأت بوجود أحد الأشخاص داخل محل المجنى عليه لشراء مصوغات، واستمر تواجده لساعات، لافتين إلى وجود عامل بالمحل طلب منه المتهم شراء سجائر له، وبمجرد مغادرته المحل تعدى على المجنى عليه وضربه بآلة حادة على رأسة واستولى على مشغولات ذهبية وفر هاربا.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقامت بمعاينة مسرح الحادث ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من الفحص المبدئى مقتل صاحب المحل أثناء محاولة منع لص  من السرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بقتل جواهرجى بولاق أبو العلا بالاشتراك مع زوجته وشقيقه وطليقته وتم اقيتادهم إلى القسم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

 

وشملت قائمة المسروقات "4 غويشة أطفال عيار 18 کونش سادة 4 جرام فى الواحدة - 4 غوايش سادة عيار 21 عليها لوجو NA نشأت عبد الشهيد الواحدة فى حدود 10 جرام تقريبا مقاس 22 - 2 غويشة مقاس 20 عيار 21 لوجو NA الواحدة حوالى 10 جرام - 4 خواتم عيار 18 الواحد حوالى 4 جرام - 4 سلسلة بتعليقة الأولى عين حورس بتعليقه نفرتيتى 12 جرام - 2 سلسلة شاوبر 8 جرام تعليقه الله أكبر عيار 18 - سلسلة حمصة عيار 18 حوالى 6 جرام حلق سيجارة سادة حوالى 8 جرام عيار 18 - 2 حلق بريمة على الودن عيار 18 الواحد 2 جرام تقريبا - سبيكة وزن 5 جرام شركة بيتى سى عيار 24 - سبيكة وزن 10 جرام شركة بيتى سى عيار 24 - جنيهان وزن 8 جرام شركة بيتى سى عيار 21 - سبيكه جولى وزن 2.5 جرام عيار 24 - خاتم ربع جنيه عيار 21 - ميدالية بدون تعليقه وزن 6 جرام ونصف عيار 18".

محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم بقتل جواهرجى قتل جواهرجى بولاق أبو العلا 28 يوليو سرقة مشغولات ذهبية

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