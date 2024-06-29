"الطريقة النقشبندية": 30 يونيو ثورة مباركة .. والسيسى قدم حياته فداء لمصر

قالت الطريقة النقشبندية فى مصر، على لسان شيخها سيف الدين النقشبندى، شيخ الطريقة الكردية النقشبندية فى مصر، إن ثورة 30 يونيو ثورة مباركة أنقذ الله فيها مصر من خطر تنظيم الإخوان المتطرف الذى كان يخطط لتدمير البلاد، وهذا أمر يعرفه القاصى والدانى، وحقق المولى عزوجل النصر للشعب المصرى فى الـ30 يونيو 2013، وتم الخلاص من التنظيم المتطرف.

وتابع "شيخ الطريقة النقشبندية": إن الرئيس السيسى قدم حياته فداءًا لمصر، فكان من الممكن أن ينعم بقية حياته اذا ترك الأمور لتنظيم الإخوان، ولكن قال كلمته المشهور وهى " أن الجيش المصرى لايخون ابدًا"، ولذلك فنحن نوجه له التحية علىا ما قدمه لمصر وللشعب المصرى ونسأل الله أن ينصر مصر ويجعل تقدمها ونهضتها على يديه.

الطريقة الجازولية تحتفل بـ30 يونيو

احتفلت الطريقة الجازولية الشاذلية، بمقرها الرئيسى بصلاح سالم، بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بحضور ومشاركة عدد كبير من أتباعها، وكان فى مقدمة المشاركين الدكتور سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية بمصر والعالم الإسلامى.

ووجه شيخ الطريقة الجازولية التحية للشعب المصرى الذى خرج بالملايين فى شوارع مصر رفضا لتنظيم الإخوان الإرهابى فى 30 يونيو 2013، الأمر الذى كان سببًا رئيسا فى إنقاذ مصر من مستقبل مظلم ومصير سيىء لم يكن يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

وأحييت الطريقة الجازولية إحتفالات 30 يونيو، بالأناشيد والأغانى الوطنية وكلمات الشكر والثناء من مقدمى ونواب الطريقة الجازولية.

فى السياق ذاته، وجه الشيخ سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، قال فيها: رسالتنا إليك سيادة الرئيس هى أننا نقف خلفكم لنصرة الوطن والدفاع عنه ضد أى خطر محدق من شأنه تدمير أو تخريب هذه البلاد، ونحن اذا نهنئكم بثورة العزة والكرامة والمجد "ثورة الـ30 من يونيو ".