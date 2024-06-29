محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة يونيو

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة ٣٠ يونيو.



وقال محافظ الجيزة في برقيته يطيب لي سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأخلص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات المقرونة بأسمي أيات التقدير لإنتصار الإرادة الشعبية التي أعادت مصر للمصريين في الثلاثين من يونيو والتي قامت بحمايتها القوات المسلحة والشرطة تحت قيادتكم الحكيمة.

إن مواقفكم الجادة والشجاعة ضد قوي الفساد والطغيان والإرهاب وإنحيازكم الكامل لإرادة الشعب وخاصة المواطن البسيط أعطت الأمل في بناء دولة عصرية قائمة علي ركائز من الديمقراطية والإستقرار من أجل شعب مصر العظيم والذي يخطو خطوات واثقة يحدوها الأمل والرجاء في إستشراق أرحب الآفاق في التقدم والرقي والازدهار.

سيادة الرئيس نؤكد لسيادتكم أننا علي درب قيادتكم سائرون وعهدنا معكم أن نعمل دائمآ علي تحقيق النمو والرخاء والتقدم لأبناء الوطن.



كما بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقيات تهنئة مماثلة إلي الدكتور / مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول / محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء / محمود توفيق وزير الداخلية.

وكان أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بإعتماد المخططات التفصيلية لمدينة أطفيح ومدينة الحوامدية وذلك بعد الإطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وبناء علي موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بجلستة المؤرخة ٥ / ٦ / ٢٠٢٤.

وجاء قرار محافظ الجيزة استكمالًا لجهود إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لكافة قطاعات المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم علي مدار الشهور الماضية اعتماد المخططات التفصيلية لمراكز ومدن البدرشين وأوسيم وأبو النمرس وعددًا من القري بالواحات البحرية وكرداسة والصف وجاري الاستكمال.

وأكد اللواء أحمد راشد أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي لمدن أطفيح والحوامدية تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام قانون البناء 119لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وشمل قرار محافظ الجيزة بأنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية إتخاذ اللازم نحو تنفيذه.