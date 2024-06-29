السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى: بيئة الاستثمار فى مصر آمنة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بيئة الاستثمار في مصر آمنة ليس فقط بقدرة مؤسسات الدولة ولكن أيضًا بإرادة الشعب المصري.


وشدد الرئيس السيسي- في مداخلته خلال الجلسة النقاشية "أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار" ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024، التي انطلقت بمركز المنارة اليوم السبت بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين- على أن التحديات التي واجهت مصر خلال الفترة من 2011 وحتى اليوم تحديات ضخمة، وهي اختبار نجح فيه المصريون ويؤكد للمستثمرين أن بيئة الاستثمار آمنة ومستقرة.


وقال الرئيس إن الشعب المصري قوي وصامد تحمل تبعات وتحديات ضخمة جدًا لم يكن مسئولًا عن بعضها على الإطلاق مثل أزمة "كوفيد 19" والحرب الروسية- الأوكرانية وحرب غزة التي كانت لها تداعيات اقتصادية على كل الاقتصاديات الناشئة ومنها الاقتصاد المصري.


ووجّه الرئيس السيسي الشكر للشعب المصري على تحمله كل التحديات التي واجهت مصر، مبينًا أن هذا هو أفضل ضمانة للمستثمرين المصريين والأجانب.


وأضاف الرئيس أنه خلال العشر سنوات الماضية منذ 2014 وحتى اليوم تم الحرص على تأهيل الدولة المصرية ببنية أساسية متطورة بشكل يتيح انطلاق استثمار حقيقي وصناعة حقيقية في المجالات المختلفة سواء كان اقتصادًا قديمًا أو جديدًا.

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر لديها فرصة كبيرة جدًا في الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيتم بذل كل الجهود لإنجاح هذه الاستثمارات وتوفير البيئة الجاذبة لها.

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