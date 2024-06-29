نائبة رئيس مجموعة البنك الدولى: مصر ساهمت فى تنمية الإنسان وهذا أمر جيد

قالت آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي، إن مصر شرعت في تعديلات كبيرة لاقتصادها، وهذا أمر مهم جدا لأن الاقتصاد المستقر يوفر الاستقرار ويمنح الثقة للقطاع الخاص.

وأضافت، خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر "الاستثمار المصري- الأوروبي"، والمُذاع على "إكسترا نيوز": إنه يوجد لدينا السياسات المهمة لملكية الدولة، والتي بدأت فيها مصر، ليفرق بين القطاعين الخاص والعام، والذى من شأنه أن يلعب القطاع العام دورا محفزا للقطاع الخاص، ولقد استمعنا للجزئية الخاصة للتنافسية، وهناك إصدار لقوانين ممتازة للملاءة المالية والإفلاس.

وأثنت على الحكومة المصرية لما قامت به فيما يتعلق بتنمية الإنسان المصرى والاستثمار في التعليم والصحة وشبكات الحماية الاجتماعية في صورة برنامجى "تكافل وكرامة"، وبمجرد وجوده في هذا البرنامج يستحق أن يدخل التأمين الصحى الشامل، وكلها خطوات ممتازة وكلها موجودة بالفعل.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلا عن عدد من مسئولى دول الاتحاد الأوروبى، وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلى الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية.