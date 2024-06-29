السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائبة رئيس مجموعة البنك الدولى: مصر ساهمت فى تنمية الإنسان وهذا أمر جيد

آنا بيردي
آنا بيردي

قالت آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي، إن مصر شرعت في تعديلات كبيرة لاقتصادها، وهذا أمر مهم جدا لأن الاقتصاد المستقر يوفر الاستقرار ويمنح الثقة للقطاع الخاص.

وأضافت، خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر "الاستثمار المصري- الأوروبي"، والمُذاع على "إكسترا نيوز": إنه يوجد لدينا السياسات المهمة لملكية الدولة، والتي بدأت فيها مصر، ليفرق بين القطاعين الخاص والعام، والذى من شأنه أن يلعب القطاع العام دورا محفزا للقطاع الخاص، ولقد استمعنا للجزئية الخاصة للتنافسية، وهناك إصدار لقوانين ممتازة للملاءة المالية والإفلاس.

وأثنت على الحكومة المصرية لما قامت به فيما يتعلق بتنمية الإنسان المصرى والاستثمار في التعليم والصحة وشبكات الحماية الاجتماعية في صورة برنامجى "تكافل وكرامة"، وبمجرد وجوده في هذا البرنامج يستحق أن يدخل التأمين الصحى الشامل، وكلها خطوات ممتازة وكلها موجودة بالفعل.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلا عن عدد من مسئولى دول الاتحاد الأوروبى، وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلى الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية. 

رئيس مجموعة البنك الدولي مجموعة البنك الدولي آنا بيردي الاستثمار المصري الأوروبي اكسترا نيوز

مواد متعلقة

فون دير لاين: لسنا فى قارتين مختلفتين فنحن شركاء حول ساحل البحر المتوسط ونسعى لتنمية الشعوب

استشهاد طفلين وإصابة 5 آخرين فى غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا وسط مدينة غزة

أحداث فنية ورياضية.. إنجازات عديدة بمجال الترفيه للشركة المتحدة (فيديو)

الحوثيون: استهدفنا 4 سفن فى البحرين الأحمر والمتوسط

طارق فهمي: هناك تصعيد حذر محسوب من إسرائيل على الجبهة اللبنانية

رئيس حزب الوفد الأسبق: ثورة 30 يونيو كانت تجمعًا شعبيًا

حملة بايدن: لا نجري أى مناقشات بشأن انسحاب المرشح الديمقراطى من الانتخابات

مصطفى بكري يعرض فيلما وثائقيا بعنوان "30 يونيو – 3 يوليو حقائق وأسرار"

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟