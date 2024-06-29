السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس شئون التعليم بقطاع المعاهد يتفقد سير امتحانات الثانوية الأزهرية بكفرالشيخ

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

استقبل الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية، بمطلع أسبوعها الرابع من داخل لجان بعض معاهد المنطقة، للاطمئنان على مدى انتظام العمل باللجان وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

تفاصيل جولة رئيس شئون المعاهد

واستهلت الجولة التفقدية لرئيس شئون تعليم المناطق ورئيس المنطقة بمتابعة سير العمل بمجمع لجان البنين بإدارة قلين التعليمية الأزهرية، والذي يضم لجان معاهد قلين، وصروه، وقزمان، وقونه الثانوي، كما توجها من بعده لتفقد العمل بمجمع لجنة الفتيات بقلين، والتي تشمل معاهد فتيات قلين، وشباس عمير، وصروه الثانوي، وذلك للتأكيد على انضباط سير العمل بداخل اللجان، وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في جو هادئ ومستقر.

تحقيق الهدوء والانضباط داخل اللجان

وخلال جولتهما حرص الدكتور «شرقاوي» والدكتور «شهاوي» على التحقق من التزام رؤساء اللجان والمراقبين بالتعليمات داخل اللجان، والتأكد من تطبيق كل توجيهات الإدارة المركزية للامتحانات، والتي من شأنها تحقيق الانضباط والهدوء الكامل بكل اللجان، كما تابعا دور رجال الأمن في التأمين الخاص للجان من الخارج، ومدى توفير كل الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات، مع توفير كل الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وإمكانية التواصل بشكل يومي مع غرفة العمليات بالمنطقة عند وجود أي استفسار.

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وأدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية الامتحان اليوم بمادة الأحياء وسط إجراءات تأمينية مشددة، ودون رصد أي شكاوى تتعلق بسير الامتحان.
 

وكان الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس المنطقة الأزهرية، قد شدد على ضرورة توفير الهدوء داخل اللجان ومنع الغش بكل الوسائل.

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