السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في المركز الأخير.. 400 ألف جنيه إيرادات فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف
فيلم أهل الكهف

احتل فيلم أهل الكهف من بطولة النجم خالد النبوي وغادة عادل ونخبة من نجوم الفن المركز الأخير في قائمة الايراد اليومي لشباك التذاكر المصري أمس. 

وجمع فيلم أهل الكهف أمس الجمعة إيرادات ضعيفة بالنسبة لباقي الأفلام المعروضة والتي طرحت في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024. 

وحقق فيلم اهل الكهف إيرادات بلغت 400 ألف جنيه فقط ليحتفظ بالمركز الرابع والأخير منذ انطلاق عرضه بدور السينما في مصر. 

قصة فيلم اهل الكهف 

يتناول الفيلم قصة تشويقية حول "أهل الكهف" في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلًا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

أبطال فيلم اهل الكهف لخالد النبوي 

فيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

فيلم "أهل الكهف" مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، يصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي شيء يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم الحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت

أهل الكهف إيراد فيلم أهل الكهف بموسم عيد الأضحي2024 إيرادات فيلم أهل الكهف إيرادات فيلم اهل الكهف أمس أبطال فيلم أهل الكهف

مواد متعلقة

5 ملايين جنيه إيرادات "ولاد رزق 3" في شباك التذاكر أمس

معتز التوني في معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج فيلم "x مراتي"

طرح أغنية "لو زعلان" لماجد المهندس من فيلم جوازة توكسيك

عرض فيلم "نابليون والفن" على شاشة "الوثائقية" اليوم الأربعاء

موعد عرض مسلسل أم الدنيا الحلقات الجديدة على منصة "watch it"

"أهل الكهف" يتذيل قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى

13 مليون جنيه.. إيرادات "عصابة الماكس" فى أسبوعين

"ولاد رزق" فى الصدارة.. 6.7 مليون جنيه إجمالى إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى أمس

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

رد عاجل من التعليم على صعوبة امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

انتهاء التشكيل الوزارى والمحافظين.. وحلف اليمين خلال أيام

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

عاجل| مصدر حكومى: الانتهاء من التشكيل الوزارى وحركة المحافظين.. ومراسم حلف اليمين خلال أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟