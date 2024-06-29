في المركز الأخير.. 400 ألف جنيه إيرادات فيلم أهل الكهف

احتل فيلم أهل الكهف من بطولة النجم خالد النبوي وغادة عادل ونخبة من نجوم الفن المركز الأخير في قائمة الايراد اليومي لشباك التذاكر المصري أمس.

وجمع فيلم أهل الكهف أمس الجمعة إيرادات ضعيفة بالنسبة لباقي الأفلام المعروضة والتي طرحت في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024.

وحقق فيلم اهل الكهف إيرادات بلغت 400 ألف جنيه فقط ليحتفظ بالمركز الرابع والأخير منذ انطلاق عرضه بدور السينما في مصر.

قصة فيلم اهل الكهف

يتناول الفيلم قصة تشويقية حول "أهل الكهف" في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلًا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

أبطال فيلم اهل الكهف لخالد النبوي

فيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

فيلم "أهل الكهف" مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، يصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي شيء يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم الحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت