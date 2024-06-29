الرئيس التنفيذى لـ"إى إف چي": رد فعل المستثمرين تجاه الإصلاحات فى مصر إيجابية

قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إف چي" القابضة، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي: إن طبيعة عملنا كأحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة نتعامل بشكل مستمر مع مستثمرين أجانب كثيرا ما يتطلعون إلى فرص استثمارية في مصر، والحقيقة أن رد فعلهم على الإصلاحات الأخيرة كانت إيجابية للغاية، وهذا ما رأيناه في دخول استثمارات غير مباشرة في أذون وسندات الخزانة المصرية بأرقام ضخمة للغاية.

وأضاف "عوض": إنه بجانب الكثير من المشروعات التي تم ذكرها، ومشروع "رأس الحكمة"، هناك الكثير من المشروعات التي تدرس اليوم، لكن في رأيي الشخصي يمكن لأحد الأساليب تسريع وتيرة الاستثمار الأجنبي وهو زيادة نشاط القطاع الخاص المصري؛ لأنه يعطى أكبر رسالة طمأنينة للمستثمر الأجنبى على آفاق النمو في البلد.

وأكد: إن استثمار القطاع الخاص عنصر جذب مهم جدا للمستثمر الأجنبى، وردة فعل القطاع الخاص المصرى للإصلاحات كانت واضحة على مؤشر مديري المشتريات، فحصل على أعلى قراءة خلال السنوات الثلاث الماضية، ونتوقع انخفاض معدل التضخم ومعه انخفاض سعر الفائدة المحلية، ونتمنى أن نرى المؤشر فوق الـ50 نقطة شهريًا، وأن تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.