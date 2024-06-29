السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس التنفيذى لـ"إى إف چي": رد فعل المستثمرين تجاه الإصلاحات فى مصر إيجابية

كريم عوض
كريم عوض

قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إف چي" القابضة، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي: إن طبيعة عملنا كأحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة نتعامل بشكل مستمر مع مستثمرين أجانب كثيرا ما يتطلعون إلى فرص استثمارية في مصر، والحقيقة أن رد فعلهم على الإصلاحات الأخيرة كانت إيجابية للغاية، وهذا ما رأيناه في دخول استثمارات غير مباشرة في أذون وسندات الخزانة المصرية بأرقام ضخمة للغاية.

وأضاف "عوض": إنه بجانب الكثير من المشروعات التي تم ذكرها، ومشروع "رأس الحكمة"، هناك الكثير من المشروعات التي تدرس اليوم، لكن في رأيي الشخصي يمكن لأحد الأساليب تسريع وتيرة الاستثمار الأجنبي وهو زيادة نشاط القطاع الخاص المصري؛ لأنه يعطى أكبر رسالة طمأنينة للمستثمر الأجنبى على آفاق النمو في البلد.

وأكد: إن استثمار القطاع الخاص عنصر جذب مهم جدا للمستثمر الأجنبى، وردة فعل القطاع الخاص المصرى للإصلاحات كانت واضحة على مؤشر مديري المشتريات، فحصل على أعلى قراءة خلال السنوات الثلاث الماضية، ونتوقع انخفاض معدل التضخم ومعه انخفاض سعر الفائدة المحلية، ونتمنى أن نرى المؤشر فوق الـ50 نقطة شهريًا، وأن تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بنوك الاستثمار مشروع رأس الحكمة الاستثمار الاجنبي استثمار القطاع الخاص

مواد متعلقة

السيسى يشكر "فون دير لاين" على جهود 100 يوم لعقد مؤتمر الاستثمار المصرى ـ الأوروبى

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟