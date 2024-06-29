السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أجهزة الغربية تكثف جهودها لاستخراج جثمان طالب غرق في ترعة صفط تراب

غرق طالب - أرشيفية
غرق طالب - أرشيفية

تكثف أجهزة محافظة الغربية المختلفة جهودها لاستخراج جثمان طالب لقي مصرعه غرقًا في ترعة قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وناشد أهالي القرية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالتوجيه بإرسال فرق إنقاذ إضافية لسرعة استخراج الجثمان قبل أن يجرفه التيار إلى منطقة بعيدة، مما يزيد من صعوبة عمليات البحث.

وطالب الأهالي بتوفير قوارب تمشيط للتفتيش في البحر وتطهير الري أمام الصولات ومحيط المنطقة التي وقع فيها الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت أمس إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طالب يدعى علي حمادة، 15 سنة، غرقا في ترعة صفط تراب التابعة لمركز المحلة. على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا زالت عمليات البحث جارية لاستخراج الجثمان.

طالب لقي مصرعة قرية صفط تراب لانشات تمشيط للبحر استخراج الجثمان التطهير أمام الصولات

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