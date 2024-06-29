أجهزة الغربية تكثف جهودها لاستخراج جثمان طالب غرق في ترعة صفط تراب

تكثف أجهزة محافظة الغربية المختلفة جهودها لاستخراج جثمان طالب لقي مصرعه غرقًا في ترعة قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وناشد أهالي القرية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالتوجيه بإرسال فرق إنقاذ إضافية لسرعة استخراج الجثمان قبل أن يجرفه التيار إلى منطقة بعيدة، مما يزيد من صعوبة عمليات البحث.

وطالب الأهالي بتوفير قوارب تمشيط للتفتيش في البحر وتطهير الري أمام الصولات ومحيط المنطقة التي وقع فيها الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت أمس إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طالب يدعى علي حمادة، 15 سنة، غرقا في ترعة صفط تراب التابعة لمركز المحلة. على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا زالت عمليات البحث جارية لاستخراج الجثمان.