السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التاريخ يُبكي طلاب الثانوية العامة

طلاب
طلاب

جاءت أسئلة امتحان التاريخ 2024، مخيبة لآمال طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة الأدبية، صباح اليوم السبت، تزامنًا مع امتحان الفيزياء للشعبة العلمية، وبكى عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2024، بسبب امتحان التاريخ.

الثانوية العامة.. أولياء الأمور في انتظار أبنائهم أمام لجان التاريخ والفيزياء بالجيزة

تداول أسئلة الامتحان

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة التاريخ  2024، بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التحقق من الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

وتداولت جروبات الغش الإلكتروني "شاومينج"، على تطبيق "تليجرام"، صورًا لأسئلة زعمت أنها لامتحان مادة التاريخ الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، داخل اللجان على مستوى الجمهورية الآن.

امتحان مادة التاريخ

بدأ في التاسعة صباحا امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة والتاريخ للشعبة الأدبية، للعام الدراسى الحالي 2023،2024، حيث يستمر الامتحان لمدة 3 ساعات ينتهى في الـ" 12 ظهر اليوم.

توزيع درجات امتحان مادة التاريخ 2024

وتتضمن ورقة امتحان مادة التاريخ 50 سؤالا، منها 4 أسئلة مقالية، و46 سؤالا من متعدد، بحيث تصل نسبة الأسئلة اختيار من متعدد 85%، ونسبة الأسئلة المقالية 15%، على ان يكون المجموع من 60 درجة، منها 40 سؤالا اختيار من متعدد كل سؤال عليه درجة واحدة، و6 أسئلة من متعدد كل سؤال عليه درجتين، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم الإعلان عن نموذج اجابة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي2024 عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسي الحالي 2023\2024، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الإطلاع على نموذج اجابة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2024 بعد الانتهاء من وضعه والإعلان عنه.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبًا، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

أسئلة التاريخ طلاب الشعبة الأدبية امتحان الفيزياء الغش الإلكتروني الجمهورية

مواد متعلقة

ننشر الصورة الأولى لامتحان التاريخ المتداول للثانوية العامة

الأكثر قراءة

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

رد عاجل من التعليم على صعوبة امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

انتهاء التشكيل الوزاري والمحافظين.. وحلف اليمين خلال أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟