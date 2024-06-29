التاريخ يُبكي طلاب الثانوية العامة

جاءت أسئلة امتحان التاريخ 2024، مخيبة لآمال طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة الأدبية، صباح اليوم السبت، تزامنًا مع امتحان الفيزياء للشعبة العلمية، وبكى عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2024، بسبب امتحان التاريخ.

تداول أسئلة الامتحان

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة التاريخ 2024، بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التحقق من الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

وتداولت جروبات الغش الإلكتروني "شاومينج"، على تطبيق "تليجرام"، صورًا لأسئلة زعمت أنها لامتحان مادة التاريخ الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، داخل اللجان على مستوى الجمهورية الآن.

امتحان مادة التاريخ

بدأ في التاسعة صباحا امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة والتاريخ للشعبة الأدبية، للعام الدراسى الحالي 2023،2024، حيث يستمر الامتحان لمدة 3 ساعات ينتهى في الـ" 12 ظهر اليوم.

توزيع درجات امتحان مادة التاريخ 2024

وتتضمن ورقة امتحان مادة التاريخ 50 سؤالا، منها 4 أسئلة مقالية، و46 سؤالا من متعدد، بحيث تصل نسبة الأسئلة اختيار من متعدد 85%، ونسبة الأسئلة المقالية 15%، على ان يكون المجموع من 60 درجة، منها 40 سؤالا اختيار من متعدد كل سؤال عليه درجة واحدة، و6 أسئلة من متعدد كل سؤال عليه درجتين، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم الإعلان عن نموذج اجابة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي2024 عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسي الحالي 2023\2024، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الإطلاع على نموذج اجابة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2024 بعد الانتهاء من وضعه والإعلان عنه.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبًا، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.