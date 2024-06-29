تفاصيل المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قلين بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع جلسة استماع المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قلين، والتي نظمت بالوحدة المحلية لمدينة قلين، بحضور اللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس ممدوح عبد الحليم مدير المركز الإقليمي لتخطيط إقليم الدلتا، وفريق عمل الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وشركاء التنمية، والتنفيذيين بالوحدة المحلية لمدينة قلين، وعدد كبير من الأهالي.

وسبق اعتماد المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي لمدينة قلين، ونظراً لاستحداث الوحدة المحلية لقرية الحرية شاملة جزء من الحيز العمراني للمدينة، فإن ذلك يتطلب تعديل المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة بشكل منفصل عن الحرية بمساحة مضافة تقدر بحوالي 37 فدان، لتصبح المساحة الإجمالية للمدينة حوالي 490 فدان تقريبًا.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن جلسة الاستماع تهدف إلى مناقشة الملامح الرئيسية للمخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قلين، والذي يهدف إلى تحويلها إلى مدينة مستدامة ذات موقع متميز تمتلك مقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية وتوزيعها بشكل متزن في المناطق العمرانية القائمة والمستقبلية.

وشملت مناقشات الجلسة عددًا من الموضوعات الهامة، منها استعراض مراحل الدراسة، مثل مرحلة دراسة الوضع الراهن على مستوى كافة القطاعات "العمرانية - الاقتصادية - الاجتماعية - الطرق - البنية التحتية"، ثم مرحلة إعداد الرؤية المستقبلية للمدينة والتي تنتج عنها تحديد الحيز العمراني للمدينة حتى عام 2030.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة قلين يهدف إلى تحويلها إلى مدينة مستدامة ذات بيئة نظيفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتطوير البنية التحتية للمدينة، وذلك بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والخدمات الترفيهية، وتحسين البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك شبكات الطرق والمرافق، والحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد محافظ كفر الشيخ على أهمية المشاركة المجتمعية في إعداد المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة قلين، مشددًا على ضرورة أخذ جميع الآراء والمقترحات بعين الاعتبار. كما شدد على أن المخطط الاستراتيجي العام لمدينة قلين يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في مصر.

وبعد المناقشة والرد على كافة الاستفسارات، وافق الحضور على المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة قلين، تمهيدًا لاعتماده من وزير الإسكان والمرافق، طبقًا لقانون البناء الموحد ولوائحه التنفيذية وتعديلاتها. وعند نشر قرار الاعتماد، ستقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد واعتماد المخطط التفصيلي لمدينة قلين حتى يتم تنفيذ المشروعات المقترحة وفقًا لأولويات التنمية.