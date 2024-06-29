السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ورقة مفاهيم اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2024

طلاب
طلاب

تتصاعد حدة البحث عن ورقة مفاهيم اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2024 وكيفية تحميلها استعدادا للمادة المقبلة لطلاب الشعب الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) والتي ستكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 يوليو 2024 وفقا للجدول المعتمد لطلاب الثانوية العامة 2024.

ورقة مفاهيم اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2024

يمكن تحميل  ورقة مفاهيم اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2024 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي تساعد طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبتين العلمية والأدبية على اجابة الأسئلة حيث يعقد الامتحان بنظام الأوبن بوك حيث يتم مد الطالب بكتيب به أساسيات المادة لعدم شغل الطالب بحفظ المعلومات.

ويهدف كتيب المفاهيم إلى تشغيل القدرات العقلية للطالب والاستفادة منها بشكل كبير حيث يختبر الامتحان مدة فهم واستيعاب الطلاب للمعلومات الواردة في المادة الدراسية وليس الحفظ والتلقين.

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توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024

  • درجات مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 من 80 درجة.
  • درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة 2024 من 50 درجة.
  • درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة 2024 من 40 درجة.
  • درجات مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024 من 60 درجة.
  • درجات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2024 من 60 درجة.
  • درجات مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2024 من 60 درجة.
  • درجات مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024 من 60 درجة.
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  • درجات مادة العلوم البيئية والجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة 2024 من 60 درجة.
  • درجات مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة 2024 من 30 درجة.
  • درجات مادة التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة 2024 من 30 درجة.
  • درجات مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2024 من 30 درجة.
  • درجات مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة 2024 من 60 درجة.
  • درجات مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة 2024 من 60 درجة.

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