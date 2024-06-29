السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة تختار "ڤاكسيرا" لتدريب العاملين بمنظمة تنمية الاتحاد الإفريقي

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اختيار الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» من قبل منظمة تنمية الاتحاد الأفريقي، لإجراء عملية تفتيش تجريبي لتدريب العاملين بالمنظمة.

جاء ذلك في إطار التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا»، ومنظمة تنمية الاتحاد الأفريقي، من خلال برنامج التنسيق التنظيمي للأدوية في أفريقيا، التابع للوكالة الأفريقية للأدوية (AMA).

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن منظمة تنمية الاتحاد الأفريقي، وقع اختيارها على الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» نظرا لالتزامها الشديد بمعايير الجودة، وامتثال الشركة لمتطلبات القارة الأفريقية من الأمصال واللقاحات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تدريب العاملين بالمنظمة على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية والبيولوجية لتلبية متطلبات التصنيع الجيد واختبار المبادئ التوجيهية والإجراءات التي وضعتها المنظمة الأفريقية للأدوية، لضمان فعاليتها وملائمتها للتطبيق في القارة الأفريقية، انطلاقا من حرص الدول المصرية على بناء القدرات التنظيمية في القارة.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» إن الوفد تفقد مناطق التصنيع والرقابة على الإنتاج، واطلع على وثائق الجودة الخاصة بمنتجات الشركة، حيث أشاد الوفد بمنظومة التصنيع داخل شركة ڤاكسيرا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض اللقاحات، والأمصال الحيوية.

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