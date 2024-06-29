"امتحان جاي من المريخ".. الفيزياء تبكي طلاب الثانوية العامة وحالات إغماء أمام اللجان

أعرب عددٌ من طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية عن صدمتهم من امتحان مادة الفيزياء اليوم السبت، مؤكدين أن أسئلة الامتحان جاءت في غاية الصعوبة، فيما أُصيب عدد من الطلاب بحالات إغماء عقب خروجهم من اللجان، وفي التقرير التالي، ترصد "الدستور" عددًا من ردود أفعال الطلاب على امتحان مادة الفيزياء في عدة مناطق.

"الامتحان جاي من المريخ".. هكذا وصف الطالب "طه عبدالخالق" من مدرسة "الشهيد هشام كمال" بمدينة السادس من أكتوبر، امتحان مادة الفيزياء، مؤكدًا أن كان مليئًا بالأسئلة الصعبة.

حالات إغماء بالمعادي

ومن أمام لجنة مدرسة "البطل الشهيد نقيب الشرطة علي أحمد شوقي الثانوية للبنات" بالمعادي، انهارت إحدى الطالبات وأُصيبت بحالة إغماء فور خروجها من لجنة امتحان الفيزياء؛ لصعوبة الأسئلة، وتبعتها حالة أخرى وسط دموع أولياء الأمور، فيما رفض الكثير من الطلاب الإدلاء بآرائهم حول الامتحان مكتفين بقولهم الامتحان "وحش قوي".

سوهاج: "امتحان غير منطقي"

وبمحافظة سوهاج، قالت الطالبة "إيمان فتح الله" إن ما حدث في امتحان مادة الفيزياء غير منطقي لطلاب الثانوية العامة، حيث كان في غاية الصعوبة ولا يتناسب مع مستوى الطلاب في تلك المرحلة.

فيما قالت الطالبة "صفاء عامر" إن امتحان الفيزياء صعب للغاية، حيث يحتوي كل امتحان على نقطة أو نقطتين صعبتين، إلا أن هذا الامتحان ليس به نقطة واحدة سهلة، كما شهدت لجنة مدرسة الشيماء الثانوية بنات حالات إغماء بعد الامتحان.

بورسعيد: "مقدرناش نخلصه"

"الامتحان صعب أوي وطويل ومقدرناش نخلصه".. هكذا أعربت مجموعة من طالبات الثانوية العامة عن حزنهن الشديد من امتحان مادة الفيزياء في لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية، حيث انهارت إحدى الطالبات وأُصيبت بحالة إغماء فور خروجها من اللجنة بينما دخلت الطالبات الأخريات في حالة من البكاء، الأمر الذي أصاب العديد من أولياء الأمور بصدمةٍ شديدة من ردود أفعال ذويهم الطالبات عقب خروجهن من الامتحان.

السويس: الوقت ضيق والأسئلة خارج التوقعات

"فيه أسئلة ملحقتش أبص فيها".. بهذه العبارة عبَّرت الطالبة نهى خالد بمدرسة السويس الثانوية بنات، عن ضيق وقت الامتحان، ووصفته بأنه غير مناسب لمستوى الأسئلة، فيما قالت الطالبة هنا محمد، إن امتحان الفيزياء جاء صعبًا للغاية وخارج التوقعات بشكل صادم للجميع.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأنهى طلاب الثانوية العامة 2024، قبل قليل، امتحان الدور الأول للشعبة العلمية في مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية في مادة التاريخ، في خامس أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام 745086 طالبًا وطالبة، موزعين على 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة كاملًا.