السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 10 في انقلاب ميكروباص بالفيوم

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي عند الصوب باتجاه الفيوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 10 بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نُقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم


تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد الصوب في محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة وانقلابها في نهر الطريق مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص. تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام حيث تم إيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيداً لتقديم العلاج اللازم لهم وفقاً لإصابات كل منهم.

 

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم انقلاب ميكروباص بالفيوم الفيوم طريق أسيوط الصحراوى الغربي اللواء ثروت المحلاوي مأمور قسم شرطة الفيوم

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