الرئيس السيسى: لدينا فرصة كبيرة للاستثمار فى مصر.. وسنبذل جميع الجهود لإنجاحها
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن تحمل الشعب المصري للتحديات على مدار 12 عاما هو الضمانة للمستثمرين المصريين والأجانب.
وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي،: "لدينا فرصة كبيرة جدا للاستثمار في مصر وسنبذل كل الجهود لإنجاح تلك الاستثمارات وتوفير البيئة الجاذبة لها".
وتابع: "كنا حريصين على تأهيل الدولة المصرية على وجود بنية تحتية متطورة بشكل يتيح انطلاق استثمار حقيقي في المجالات المختلفة".
وواصل: "التحديات على مدار 12 عاما كانت بمثابة اختبار نجح فيه المصريون ويؤكد للمستثمرين أن بيئة الاستثمار مستقرة وليس بسياسة دولة ولكن بإرادة شعب".