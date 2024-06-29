نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي: مؤتمر الاستثمار نقلة كبيرة في العلاقات مع مصر

أعربت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي "آنا بيردي"، عن سعادتها بالمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يُعتبر نقلة كبيرة في العلاقة مع مصر.

وأضافت "بيردي" خلال كلمتها في الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي"، والمُذاع على "إكسترا نيوز"، أن مجموعة البنك الدولي التي تستثمر في التنمية، لها علاقة كبيرة ومهمة مع مصر.

وأشارت إلى أن التعاون مع مصر يكون في 3 أشكال، وهي الشراكة والذي يتمحور دورنا في الدراسات الخاصة بتنمية المشروعات والقطاع الخاص، كما أن المجموعة تسهم في تمويل التحول للطاقة الخضراء، فنحن جميعًا نعمل لمستقبل أفضل، وتنمية البلدان.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل قليل، مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي المشترك، وسط مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

ويستهدف المؤتمر - الذي يُعقَد على مدار يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير" - تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.

كما يستهدف المؤتمر تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية في قطاعات: الطاقة، الصحة، التعليم، البنية التحتية، الصناعة، الأمن الغذائي، مجالات الهيدروجين الأخضر، السيارات، والاستثمار في مجال اللوجستيات والموانئ.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلًا عن عدد من مسؤولي دول الاتحاد الأوروبى وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلي الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية.

كما يشارك في المؤتمر عددٌ من المستثمرين المصريين المساهمين في مشروعات مع الجانب الأوروبي، أو بصدد الدخول في مشروعات مستقبلية.