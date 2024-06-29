وزيرة التعاون الدولى: الاتحاد الأوروبى يوفر ضمانات استثمار بـ1.8 مليار يورو

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه سيتم التفاوض مع البنك الأوروبي لتقديم برامج تمويل تشجع استثمارات الشركات الخاصة في مصر، وذلك بخلاف ضمانات الاستثمار التي سيوفرها الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص والمقدرة بنحو 1.8 مليار يورو.

وأكدت المشاط، في كلمتها خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبرى خلال الفترة الماضية لتمكين القطاع الخاص، من أجل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

تدشين منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في مصر

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة أدركت أهمية القطاع الخاص وحرصت على دعمه عبر تدشين منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في مصر، حيث تعمل تلك المنصة على سد الفجوة المعلوماتية للشركات.

وتابعت: منصة حافز تعمل على تعزيز الاستفادة من الآليات والأدوات التمويلية التي يتيحها جميع شركاء التنمية الأوروبيين للقطاع الخاص المصري، سواء للشركات الكبيرة أو الكيانات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الناشئة، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.