رئيس الطائفة الكلدانية بمصر يشارك في احتفالية اليوم الوطني لجمهورية سلوفينيا

شارك الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة الكلدانية بمصر، بالذكرى الخامسة والعشرين لاستقبال جمهورية سلوفينيا، جاء ذلك بدعوة من سعادة ساشو بودليسنيك، سفير جمهورية سلوفينيا في مصر.

من جهة أخرى، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، أقيم أمس، لقاء بين مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بقيادة وحضور الأب يونان شحاتة، وممثلي، وأمناء خدمة عدد من كنائس القاهرة، بمشاركة الأخ محسن مجدي، عضو المكتب، وذلك بمقر المكتب، بكوبري القبة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة آخر مستجدات المهرجان الإيبارشي، كما أوضح الأب يونان آليات تنفيذ مسابقة إنجيل القديس لوقا للمخدومين، المنظمة من قِبل اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

تضمن اللقاء أيضًا شرح الجهاز المخصص، لمسابقة الخدام في إنجيل القديس لوقا، التي تنظمها أيضًا اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، بالإضافة إلى إيضاح البيانات، التي تريدها اللجنة، من مختلف خدام الكنائس الكاثوليكية.