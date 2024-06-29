رانيا المشاط: الشروط التي يحتاجها أي مستثمر متوفرة في مصر

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك خطوط ائتمان بالبنوك المصرية تقدر بنحو 3 مليارات دولار كآليات تمويل مهمة للقطاع الخاص المصري.

أشارت إلى أن الشريك الأوروبي يعمل على زيادة رؤوس الأموال في مصر، مشددة على أهمية القطاع الخاص بجميع أنواعه كبير وصغير أو متوسط.

أوضحت الوزيرة، أن أي مستثمر يريد استقرارًا سياسيًا وفرص تمويلية بأقل تكلفة، وتكامل مع شركاء آخرين، بالإضافة إلى سابقة أعمال جادة، لافتة إلى أن هذه الشروط متوفرة بالفعل في مصر.