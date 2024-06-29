السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة المنصورة تطلق دعوة للتبرع لإنشاء "امتداد مستشفى الطوارئ الجديد"

جامعه المنصوره
جامعه المنصوره

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الانتهاء من الإجراءات المبدئية لمشروع إنشاء "امتداد مستشفى الطوارئ الجديد" وسيتم تدشين المشروع ووضع حجر الأساس بالتعاون مع وزارة الصحة خلال شهر يوليو. 

تفاصيل المشروع 

المشروع يعد مشروع خدمي ضخم في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الرعاية الطبية على أعلى مستوى بمواصفات عالمية، بما يليق بالمواطن وسيكون المبنى الجديد إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة لتخفيف العبء عن كاهل مستشفى الطوارئ وذلك بعد تزايد الضغط الكبير على مستشفى الطوارئ القديم والتي تستقبل نحو 200 ألف حالة سنويًا ويتم إجراء نحو 15 ألف عملية سنويًا لإنقاذ مرضى الحوادث والحالات الحرجة.

وتقدم مستشفى الطوارئ كافة خدمات الرعاية الطبية العاجلة لحالات الحوادث والإسعافات الأولية لمرضى الحالات الحرجة وتوفير كافة الفحوصات المتكاملة لمواطني ومصابي الحوادث بمحافظة الدقهلية و5 محافظات بإقليم الدلتا

وأشار إلى أن المشروع سيضيف قدرة استيعابية 220 سرير ليصبح إجمالي عدد الأسرة لمستشفى الطوارئ 450 سرير.

وسيتم إنشاء المبنى الجديد على مساحة 1500 متر مربع ويتكون من بدروم خدمات اساسية ودور أرضي وتسعة أدوار علوية متكررة، ويحتوي المبنى على دور كامل لاستقبال الطوارئ ودورين لوزارة الصحة وأدوار للعمليات والعناية المركزة والافاقة والمعامل والإقامة الداخلية والخدمات المساعدة كما يضم  دور خاص باستقبال مرضى مركز الكلى واستقبال لمرضى طوارىء طب الأسنان.
ومن المقرر أن يضم المبنى الجديد  160 لإقامة المرضى داخليًا و50 عناية مركزة، و10 غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولات إلى جانب ما تضمه من وحدات متخصصة تضم بنك الدم المركزى، مجموعة معامل متكاملة وحدات الأشعة ( الأشعة العادية – الأشعة المقطعية – الرنين المغناطيسى)  وشبكة الغازات ووحدة التعقيم.
ووجه رئيس جامعة المنصورة، دعوته إلى كافة المؤسسات المجتمعية ومنظمات المجتمع والأفراد للمساهمة فى انشاء وتجهيز "مبني مستشفى الطوارئ" لسرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، للمساهمة في علاج الآلاف من مرضى الحوادث والحالات الحرجة والطوارئ.
الجدير بالذكر انه تم تخصيص أرقام حسابات ببنك التعمير والاسكان
للتبرع بالجنيه المصرى ) 0610000004444 (
IPAN: EG560038006100000610000004444
و للتبرع بالدولار       0610000008888 ) ) 
IPAN: EG570038006100000610000008888
من داخل وخارج مصر للمشاركة والتبرع لمستشفى الطوارئ للمساعدة على سرعة الانتهاء من تنفيذ وتجهيز المبنى الجديد.

شريف يوسف رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة مستشفى الطوارئ

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