السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيسى: بيئة الاستثمار فى مصر آمنة ليس بسياسة دولة ولكن بإرادة شعبها

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا كنا حريصين على تأهيل الدولة المصرية على وجود بنية تحتية متطورة بشكل يتيح انطلاق استثمار حقيقي في المجالات المختلفة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، أن الدولة قامت بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وتابع: "التحديات على مدار 12 عاما كانت بمثابة اختبار نجح فيه المصريون ويؤكد للمستثمرين أن بيئة الاستثمار مستقرة وليس بسياسة دولة ولكن بإرادة شعب".

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