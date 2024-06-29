طلاب الثانوية العامة عن امتحاني الفيزياء والتاريخ: "يميز المتفوق" واحتاج وقتا أطول

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة، حول امتحاني مادتي التاريخ للشعبة الأدبية والفيزياء للعملية، الذي أدوه اليوم السبت، ورأى بعض الطلاب أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط، مع بعض الناقط التي تفرق بين “المذاكر وغيره”، وأخرى كانت تحتاج إلى وقتا أطول من المحدد.

وقال بعض طلاب الثانوية العامة من أمام مدرسة محمد نجيب بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، إن أسئلة المادتين جاءت غير مباشرة، والوقت لم يكن كافيا للإجابة عن كل الأسئلة، فيما رأى أخرون أنها جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، والوقت أسعفهم لحلها ومراجعتها أيضا.

وقال محمود إسماعيل، طالب، إن امتحان مادة الفيزياء كانت في مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة مباشرة وسهلة على الطالب الذي اعتاد على المذاكرة.

ورأت الطالبة سمر محمود، أن أسئلة امتحان مادة الفيزياء “غير متوقعة وطويلة وغير مباشرة"، وكانت تحتاج إلى وقت أطول، مؤكدة أن الامتحان في مستوى الطالب المتوفق لصعوبته، والسؤال الواحد يحتاج إلى “ربع ساعة” على الأقل للإجابة عليه.

وقالت زميلتها مها أحمد، من الشعبة الأدبية، إن امتحان مادة التاريخ كان من داخل المنهج وفي متناول الطالب المتوسط، والوقت كان كافيا لحله ومراجعته، بفعل الأسئلة المباشرة والبسيطة.

وخالفها محمد عبد الرحمن، طالب شعبة أدبية أيضا، بقوله إن امتحان التاريخ كان صعبا وبه أسئلة تحتاج إلى وقت أكبر، وجاء في مستوى الطالب المتفوق.

ومن أمام لجنة مجمع باحثة البادية بمدينة مرسى مطروح، قالت الطالبة مريم بدر، شعبة علمي علوم، إن اسئلة امتحان مادة الفيزياء كانت 46 سؤالا، جميعها متوسطة، عدا 6 أسئلة فقط غير مباشرة، وفي المجمل "الامتحان حلو والوقت كافي”.

وقالت الطالبة منه علي، الشعبة الأدبية، إن امتحان مادة التاريخ “متوسط” ومع بعض الأسئلة "غير المباشرة“، مضيفة أن أغلب الأسئلة من كتاب المفاهيم.

وانتشرت بمحيط لجان الثانوية العامة بمدينة الغردقة البحر الأحمر ارتياحا بين الطلاب عقب خروجهم من لجان الامتحان لمادتي التاريخ والفيزياء، وأبدى عدد كبير منهعم ارتياحهم للأسئلة، مؤكدين توافقها مع ما درسوه.

وأكد أحمد إبراهيم، طالب بلجنة مدرسة محمد الطيب بالغردقة، أن امتحان مادة التاريخ كان مناسبًا ولكن احتاج للمزيد من الوقت، بسبب طول الإجابات.

وقالت ليلى عبدالله، من الشعبة العلمية، إن امتحان الفيزياء كان في متناول الطالب المتوسط، مشيرةً إلى أن هناك أسئلة “غير واضحة” لكن لا ترتقي إلى حد “الصعبة”.

انتهاء امتحانات السبت للثانوية العامة

وأنهى طلاب الثانوية العامة 2024، قبل قليل، امتحان الدور الأول للشعبة العلمية في مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية في مادة التاريخ، في خامس أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام 745086 طالبًا وطالبة، موزعين على 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل لـ11 لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ4 لجان، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية لـ84 مركزًا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية ويبلغ 81 طالبًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين 255 طالبًا، وعدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين 3306 طلاب، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 1646 طالبًا.

جدول الثانوية العامة 2024

- 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

جانب من امتحانات الثانوية العامة