أيمن محسب: مؤتمر الاستثمار رسالة ثقة في الاقتصاد الوطني

أشاد مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني الدكتور أيمن محسب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي، مؤكدًا أن المؤتمر رسالة ثقة من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد الوطني وقدراته على تجاوز التحديات حيث أن الاتحاد يعتبر الشريك الاقتصادي والاستثماري الأبرز لمصر.

وقال محسب - في تصريحٍ صحفي - إن المؤتمر فرصة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن المؤتمر يأتي في وقتٍ شديد التعقيد يتطلب تعزيز الجهود وتكثيف التعاون مع كل الشركاء الدوليين لزيادة معدلات نمو الاقتصاد، مشيدًا بما أعلنه الرئيس السيسي بأنه من المنتظر حشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو.

التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية

وأضاف أن المؤتمر يستهدف تعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي بالإضافة إلى وجود بعض المشروعات المزعم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2024 - 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي، ومن بينها إنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحا أن المؤتمر يجسد اعترافًا جديدًا بقوة الاقتصاد المصري، وأنه من الاقتصادات الواعدة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المؤتمر يأتي بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق برنامج إصلاحي مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة في تاريخها، "صفقة رأس الحكمة" والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع، الأمر الذي يعكس نجاح سياسات الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن مصر تُعد شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول لمواجهة عدد من التحديات الاستراتيجية، التي تتخطى الحدود القومية إلى المنطقة الأورو-متوسطية، فالأمر لم يُعد مقتصرًا فقط على التعاون في المجالات الاقتصادية والطاقة، ولكن في السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ومكافحة الإرهاب، منوها بأن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستثمر الرائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.