فون دير لاين: لسنا فى قارتين مختلفتين فنحن شركاء حول ساحل البحر المتوسط ونسعى لتنمية الشعوب

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي قوية ومتنوعة في كل المجالات الاقتصادية والسياسية.

وأضافت "فون دير لاين"، خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الأولي لمؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي"، والمُذاع علي "إكسترا نيوز"، أننا ليس في قارتين مختلفتين، فنحن شركاء حول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ونوهت، بأنه إذا أسهم كل منا بأفضل ما لديه، ستكون النتائج رائعة للشعوب، والشباب الذي يتطلع للمستقبل، وأري ذلك أنها مهمة تجمعنا معًا من أجل الوصول لمستقبل أفضل ليس فقط لمصر، ولكن للبشرية أجمع.