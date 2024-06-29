بمليار يورو.. مصر توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى لمساندة الاقتصاد الكلى

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسية المفوضية الأوروبية، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو.

انطلاق مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى

وانطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي"، اليوم السبت، الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

كما يشارك في المؤتمر عدد من المستثمرين المصريين المساهمين في مشروعات مع الجانب الأوروبي، أو بصدد الدخول في مشروعات مستقبلية.