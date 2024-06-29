السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمليار يورو.. مصر توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى لمساندة الاقتصاد الكلى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسية المفوضية الأوربية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسية المفوضية الأوروبية، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو.  

انطلاق مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى

وانطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي"، اليوم السبت، الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

كما يشارك في المؤتمر عدد من المستثمرين المصريين المساهمين في مشروعات مع الجانب الأوروبي، أو بصدد الدخول في مشروعات مستقبلية.

الرئيس السيسي عم عجز الموازنة لاتحاد الاوربي قيمة مليار يورو ا نطلاق مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى توقيع مذكرة

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