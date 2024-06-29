الرئيس السيسى: المصريون نجحوا فى اختبار التحديات منذ 2011

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن التحديات التي واجهت مصر منذ عام 2011 وحتى اليوم ضخمة للغاية، مؤكدًا أنها اختبار نجح فيه المصريون.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته اليوم السبت، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، أن هذا الأمر يؤكد للمستثمرين أن بيئة الاستثمار آمنة ومستقرة ليست بقدرة مؤسسات الدولة وإنما بإرادة الشعب، مشيرًا إلى أن الشعب المصري قوي وصامد، وتحمل تبعات وتحديات ضخمة جدًا.

مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل قليل، مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي المشترك، وسط مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

ويستهدف المؤتمر- الذي يُعقَد على مدار يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"- تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.

كما يستهدف المؤتمر تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية في قطاعات: الطاقة، الصحة، التعليم، البنية التحتية، الصناعة، الأمن الغذائي، مجالات الهيدروجين الأخضر، السيارات، والاستثمار في مجال اللوجستيات والموانئ.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلًا عن عدد من مسئولي دول الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلي الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية.

كما يشارك في المؤتمر عدد من المستثمرين المصريين المساهمين في مشروعات مع الجانب الأوروبي، أو بصدد الدخول في مشروعات مستقبلية.