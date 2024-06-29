السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى: المصريون نجحوا فى اختبار التحديات منذ 2011

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن التحديات التي واجهت مصر منذ عام 2011 وحتى اليوم ضخمة للغاية، مؤكدًا أنها اختبار نجح فيه المصريون.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته اليوم السبت، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، أن هذا الأمر يؤكد للمستثمرين أن بيئة الاستثمار آمنة ومستقرة ليست بقدرة مؤسسات الدولة وإنما بإرادة الشعب، مشيرًا إلى أن الشعب المصري قوي وصامد، وتحمل تبعات وتحديات ضخمة جدًا.

مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل قليل، مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي المشترك، وسط مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

ويستهدف المؤتمر- الذي يُعقَد على مدار يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"- تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.

كما يستهدف المؤتمر تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية في قطاعات: الطاقة، الصحة، التعليم، البنية التحتية، الصناعة، الأمن الغذائي، مجالات الهيدروجين الأخضر، السيارات، والاستثمار في مجال اللوجستيات والموانئ.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلًا عن عدد من مسئولي دول الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلي الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية. 

كما يشارك في المؤتمر عدد من المستثمرين المصريين المساهمين في مشروعات مع الجانب الأوروبي، أو بصدد الدخول في مشروعات مستقبلية.

الرئيس السيسي مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مصر المصريون التحديات

مواد متعلقة

"المشاط": برنامج "نوفى" يجذب القطاع الخاص من خلال تمويلات ميسرة

فون دير لاين: 25 مليون يورو لتوفير تدريب رقمى وتكنولوجى للمصريين

الرئيس السيسى: من المنتظر حشد 5 مليارات يورو استثمارات أوروبية إلى مصر

الرئيس السيسى: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى تشهد تطورًا إيجابيًا بشتى المجالات

الرئيس السيسى: التعاون الأوروبى يسهم فى زيادة الاستثمار للسوق المصرية

السيسى: نأمل أن يكون مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى "خطوة جديدة مثمرة"

الاحتلال: قوات الفرقة 98 تواصل هجومها على أهداف بحى الشجاعية شرق غزة

بث مباشر.. افتتاح مؤتمر الاستثمار "المصرى- الأوروبى" بحضور الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

أسرة طبيبة التجمع ترفض 200 ألف جنيه للتصالح مع المتهم بقتلها

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟