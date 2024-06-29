محافظ الدقهلية يتابع معاينة الأماكن المقترح إدراجها ضمن "حياة كريمة" بميت غمر

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المرور الميداني للجنة الهيئة الاستشارية لمعاينة الأماكن المقترح إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة في قرى مركز ميت غمر في المرحلة الثانية، لتحديد احتياجات القرى من المشروعات في مختلف القطاعات والتعرف على المشاكل وكيفية التغلب عليها، بهدف رفع مستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

حضر الجولة أحمد حجازي نائب رئيس المدينة ومنسق حياة كريمة، إيمان قرشي مقرر ملف حياة كريمة بمركز ومدينة ميت غمر، وأحمد الشهابي المنسق الإعلامي لملف حياة كريمة برئاسة المركز.

وتمت المتابعة والمعاينة على الطبيعة لقرى الوحدة المحلية بـ "دنديط"، "بشلا"، "كفر سرنجا" وتوابعهما، للبدء في تحديد احتياجات القرى من المشروعات في مختلف القطاعات والتعرف على المشاكل وكيفية التغلب عليها، وذلك استعدادًا لمبادرة حياة كريمة في قرى مركز ميت غمر.

كما تمت معاينة الأماكن المقترح إدراجها في المبادرة على أرض الواقع، للتأكد من مطابقتها للنماذج المطروحة في المبادرة، وذلك في قطاعي الشباب والرياضة والإسعاف.

وأعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الانتهاء من الإجراءات المبدئية لمشروع انشاء " امتداد مستشفى الطوارئ الجديد" وسيتم تدشين المشروع ووضع حجر الأساس بالتعاون مع وزارة الصحة خلال شهر يوليو.

المشروع يعد مشروع خدمي ضخم فى اطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير الرعاية الطبية على أعلى مستوى بمواصفات عالمية، بما يليق بالمواطن المصرى وسيكون المبنى الجديد إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة لتخفيف العبء عن كاهل مستشفى الطوارىء وذلك بعد تزايد الضغط الكبير على مستشفى الطوارئ القديم والتي تستقبل نحو 200 ألف حالة سنويًا ويتم إجراء نحو 15 ألف عملية سنويًا لإنقاذ مرضى الحوادث والحالات الحرجة.

ويقدم مستشفى الطوارىء كافة خدمات الرعاية الطبية العاجلة لحالات الحوادث والإسعافات الأولية لمرضى الحالات الحرجة وتوفير كافة الفحوصات المتكاملة لمواطني ومصابي الحوادث بمحافظة الدقهلية و5 محافظات باقليم الدلتا

وأشار أن المشروع سيضيف قدرة استيعابية 220 سرير ليصبح إجمالي عدد الأسرة لمستشفى الطوارئ 450 سرير.

سيتم إنشاء المبنى الجديد على مساحة 1500 متر مربع ويتكون من بدروم خدمات اساسية ودور أرضي وتسعة أدوار علوية متكررة، ويحتوي المبنى على دور كامل لاستقبال الطوارئ ودورين لوزارة الصحة وأدوار للعمليات والعناية المركزة والافاقة والمعامل والإقامة الداخلية والخدمات المساعدة كما يضم دور خاص باستقبال مرضى مركز الكلى واستقبال لمرضى طوارىء طب الأسنان.

ومن المقرر أن يضم المبنى الجديد 160 لإقامة المرضى داخليًا و50 عناية مركزة، و10 غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولات إلى جانب ما تضمه من وحدات متخصصة تضم بنك الدم المركزى، مجموعة معامل متكاملة وحدات الأشعة ( الأشعة العادية – الأشعة المقطعية – الرنين المغناطيسى) وشبكة الغازات ووحدة التعقيم.

ووجه رئيس جامعة المنصورة، دعوته إلى كافة المؤسسات المجتمعية ومنظمات المجتمع والأفراد للمساهمة فى انشاء وتجهيز "مبني مستشفى الطوارئ" لسرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، للمساهمة في علاج الآلاف من مرضى الحوادث والحالات الحرجة والطوارئ.



جانب من المتابعه

جانب من المتابعه