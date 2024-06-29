رومانو: كوتينيو يعود لفريق الطفولة فى البرازيل بعد فسخ عقده مع أستون فيلا

كشف فابريز رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق، عن اقتراب البرازيلي فيليبي كوتينيو على العودة إلى الدوري البرازيلي حيث بدأ مسيرته الكروية هناك.

وقال رومانو عبر حسابه في “فيس بوك”، أن كوتينيو اتفق على البنود الشخصية مع فريق فاسكو دي جاما البرازيلي بعد فسخ عقده مع أستون فيلا الإنجليزي.

وأخيرا أعير لأستون فيلا في موسم 2021-22 وانضم للفريق بشكل نهائي، وشارك الموسم الحالي في مباراتين فقط دون أن يسجل أو يصنع.

كوتينيو قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في الدحيل القطري، ورغم وجود خيار لتمديد فترة إعارته، إلا أن التوجه نحو الاتفاق مع النادي القطري غير مرجح.

يُذكر أن كوتينيو سبق له اللعب لـ ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، وتمت إعارته أيضًا إلى بايرن ميونخ الألماني.

عودة إلى الدوري البرازيلي بعد 14 عاما

كوتينيو سيعود إلى الدوري البرازيلي للمرة الأولى منذ 14 عاماً، حيث نشأ في فاسكو دي غاما قبل أن يبدأ رحلة احتراف في أوروبا، شهدت لعبه في العديد من الأندية الكبيرة أبرزها إنتر ميلان وليفربول وبرشلونة وبايرن ميونخ، بينما لعب الموسم الماضي معاراً إلى الدحيل القطري، قبل أن يعود إلى أستون فيلا.