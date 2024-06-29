السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رومانو: كوتينيو يعود لفريق الطفولة فى البرازيل بعد فسخ عقده مع أستون فيلا

كوتينيو
كوتينيو

كشف فابريز رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق، عن اقتراب البرازيلي فيليبي كوتينيو على العودة إلى الدوري البرازيلي حيث بدأ مسيرته الكروية هناك.

وقال رومانو عبر حسابه في “فيس بوك”، أن كوتينيو اتفق على البنود الشخصية مع فريق فاسكو دي جاما البرازيلي بعد فسخ عقده مع أستون فيلا الإنجليزي.

وأخيرا أعير لأستون فيلا في موسم 2021-22 وانضم للفريق بشكل نهائي، وشارك الموسم الحالي في مباراتين فقط دون أن يسجل أو يصنع.

كوتينيو قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في الدحيل القطري، ورغم وجود خيار لتمديد فترة إعارته، إلا أن التوجه نحو الاتفاق مع النادي القطري غير مرجح.
يُذكر أن كوتينيو سبق له اللعب لـ ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، وتمت إعارته أيضًا إلى بايرن ميونخ الألماني.

عودة إلى الدوري البرازيلي بعد 14 عاما

كوتينيو سيعود إلى الدوري البرازيلي للمرة الأولى منذ 14 عاماً، حيث نشأ في فاسكو دي غاما قبل أن يبدأ رحلة احتراف في أوروبا، شهدت لعبه في العديد من الأندية الكبيرة أبرزها إنتر ميلان وليفربول وبرشلونة وبايرن ميونخ، بينما لعب الموسم الماضي معاراً إلى الدحيل القطري، قبل أن يعود إلى أستون فيلا.

فيليبي كوتينيو كوتينيو الدوري البرازيلي فاسكو دي جاما استون فيلا رومانو

مواد متعلقة

أستون فيلا ينهى عقد كوتينيو لصالح انتقاله إلى البرازيل

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

أسرة طبيبة التجمع ترفض 200 ألف جنيه للتصالح مع المتهم بقتلها

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟