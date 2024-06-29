السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس التنفيذى لمجموعة إي اف چي: نتعامل مع مستثمرين أجانب يتطلعون إلى فرص في مصر

كريم عوض
كريم عوض

قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي اف چي" القابضة، إن طبيعة عملنا كأحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة نتعامل بشكل مستمر مع مستثمرين أجانب كثيرا ما يتطلعون إلى فرص استثمارية في مصر، والحقيقة أن رد فعلهم على الإصلاحات الأخيرة كانت إيجابية للغاية وهذا ما رأيناه في دخول استثمارات غير مباشرة في أذون وسندات الخزانة المصرية بأرقام ضخمة للغاية.

وأضاف عوض، اليوم السبت، خلال كلمته خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه بجانب الكثير من المشروعات التي تم ذكرها ومشروع رأس الحكمة هناك الكثير من المشروعات التي تدرس اليوم،  لكن في رأيى الشخصى يمكن لأحد الأساليب تسريع وتيرة الاستثمار الأجنبى هو زيادة نشاط القطاع الخاص المصرى لأنه يعطى أكبر رسالة طمأنينة للمستثمر الأجنبى على آفاق النمو في مصر.

استثمار القطاع الخاص

وتابع: "استثمار القطاع الخاص عنصر جذب مهم جدا للمستثمر الأجنبى، وردة فعل القطاع الخاص المصرى للإصلاحات كانت واضحة على مؤشر مديرى المشتريات فقد حصل على اعلى قراءة خلال السنوات الثلاثة الماضية ونتوقع انخفاض معدل التضخم ومعاه انخفاض سعر الفائدة المحلية ونتمنى ان نرى المؤشر فوق الـ50 نقطة شهريا وان تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبى"

وانطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبى"، اليوم السبت، الذى ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

يستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلا عن عدد من مسئولى دول الاتحاد الأوروبى وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلى الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية.

وعدد من المستثمرين المصريين المشاركين فى مشروعات مع الجانب الأوروبى أو بصدد الدخول فى مشروعات مستقبلية.
 

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