الرئيس السيسى: الشعب تحمل أزمات لم يكن مسئولًا عنها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الشعب واجه أزمات لم يكن مسئولًا عنها، مثل جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تعقيب على الكلمات بالجلسة الأولى بمؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي: "بوجّه الشكر للشعب على تحمل كافة الأزمات اللي أكيد أثرت على كل مناحي الحياة، خاصة الاقتصاد".

وانطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبى"، اليوم السبت، الذى ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.