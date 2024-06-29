السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. تشيلسي يضم أولى صفقاته الصيفية حتى 2030

أوماري كيليمان
أوماري كيليمان

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا اليوم السبت، ضم أولى صفقاته الصيفية بعد التعاقد مع أوماري كيليمان قادمًا من أستون فيلا خلال الميركاتو الحالي.

وقال بيان البلوز: “وقع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا عقدًا مدته ست سنوات مع البلوز، والذي يتضمن خيارًا لعام آخر، وسوف ينضم إلى زملائه الجدد في فترة ما قبل الموسم الشهر المقبل”.

وقال كيليمان: "من الرائع أن أقف هنا كلاعب في تشيلسي، إنه نادٍ كبير يتمتع بتاريخ مذهل، لذا من الرائع الانضمام إليه، إنه حلم تحقق بكل تأكيد أنا سعيد للغاية بارتداء قميص الفريق ولا أستطيع الانتظار للبدء".

بدأ كيليمان، لاعب خط الوسط المهاجم، مسيرته المهنية في ديربي كاونتي وقضى عشر سنوات مع النادي قبل التوقيع مع أستون فيلا في عام 2022

شارك الدولي الإنجليزي للشباب مع فريق فيلا تحت 18 عامًا وتحت 21 عامًا خلال موسمه الأول مع النادي وحصل على ترشيح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 2.

وكان كيليمان جزءًا من جولة فيلا التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الصيف الماضي وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في أغسطس 2023 خلال فوز 3-0 في الدوري الأوروبي على هيبرنيان.

وخاض خمس مباريات أخرى مع الفريق الموسم الماضي، والتي تضمنت ظهوره في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي وكريستال بالاس.
 

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