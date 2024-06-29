السبت 29 يونيو 2024
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مهرجان المسرح المصري يكرم الفنانة سلوى محمد علي خلال دورته الـ 17

سلوى محمد علي -
سلوى محمد علي - أرشيفية

يكرم مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة الفنانة سلوى محمد علي ؛ وذلك تقديرًا لمسيرتها المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام. 

الفنانة سلوى محمد علي، ولدت في عام 1964، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت لسنوات كممثلة على خشبة المسرح،  ومن أعمالها المسرحية : "صحراوية، ذاكرة المياه"  مع المخرجة عفت يحيى، و" بيت برناردا البا، وأحلام شقية " مع المخرج الراحل محمد أبو السعود، وقدمت مع المخرج الكبير الراحل محسن حلمي مسرحية "دقة زار"، ومع المخرج ناصر عبد المنعم قدمت : مدرسة العساكر، ورحلة حنظلة، وقدمت مسرحية " الغرفة" مع المخرج عبد الستار الخضري. 

وقدمت مسرحية " الملك لير" مرتين مرة مع المخرج أحمد عبد الهادي ، ومرة أخرى مع المخرج أحمد عبد الحليم، وقدمت مسرحية ( بلدتنا ) إخراج المخرج الأمريكى سيث، وقدمت "شوربة حمام" مع أحمد هاني، و" زوجات وندسور المرحات" مع محمود الألفي، وقدمت مسرحية " عالرصيف " مع المخرج جلال الشرقاوي، وعرض " من يخاف فيرجينيا وولف" مع المخرج محمود أبو دومة، وقدمت عرض " شباك أوفيليا " مع المخرج العراقي جواد الأسدي، ومسرحية " حكايات ١٨٨٢ " مع روجيه عساف. 

الفنانة سلوى محمد علي حققت شهرة كبيرة بفضل أداء دور (الخالة خيرية) في برنامج الأطفال (عالم سمسم)، كما شاركت بعدد كبير من الأدوار المساعدة بالمسلسلات التلفزيونية واﻷفلام،  ومن أفلامها (اﻷبواب المغلقة، مذكرات مراهقة ، جاءنا البيان التالي، أسرار عائلية، بنتين من مصر ، فتاة المصنع)، وشاركت في مسلسلات كثيرة جدا منها  (بنت اسمها ذات، لحظات حرجة ، ملكة في المنفي ، سيرة حب ، فراولة ، أرض النفاق )، وغيرها من الأعمال . 

تجارب الفنانة سلوى محمد علي في المسرح كثيرة ومتنوعة، ومثلت مع مخرجين كُثر وأصحاب تجارب مستقلة، ومنها مثلا تجاربها مع المخرج أحمد العطار في عروض : عمى اللى جاى من أمريكا، أمى أريد أن أكسب المليون، أرنب أبيض أرنب أحمر، طبخ، وقدمت أيضا حكى عن أطفال فلسطين، ومن أعمالها أيضا : " حكايات ١٩١٩ " مع المخرج أحمد اسماعيل، و" البيت " مع إبراهيم الفوي. 

 وقدمت قراءات مسرحية للبى بى سى إخراج فاروق الدمرداش لمعظم مسرحيات شكسبير وأوسكار وايلد، وحضرت ( ماستر كلاس)  مع المخرج العالمي  بيتر بروك، وحصلت علي ورشة ماكياج مسرحى مع احدى عضوات فرقة إيفا بيرجمان المخرجة السويدية المعروفة ، وحصلت أيضا علي ورشة الكوميديا دي لارتي فى المسرح القومى البريطانى، وورشة مع شاينا المخرج البولندى، وورشة حكى مع روجيه عساف، وورشة كتابة مع كاتبة مسرح امريكية، وقدمت عرض " سيدة الفجر "  أمام محسنة توفيق، ، "إليكترا " أمام عايدة عبد العزيز، وحصل أيضا علي ورشة عن التمثيل البريشتى مع ليلى أبو سيف. 

تفاصيل مهرجان المسرح المصري 

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية ودعم من  وزارة الثقافة ، والدورة المقبلة من عمر المهرجان ستحمل اسم الفنانة " سميحة أيوب "، وتتكون اللجنة لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم : الناقدتان علا الشافعي و عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج اسلام امام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وينطلق المهرجان  خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام 

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