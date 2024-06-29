نقيب الأشراف: الشعب المصرى ضرب أروع الأمثلة فى التحضر والرقى خلال ثورة يونيو

تقدم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

وقال نقيب السادة الأشراف إن ثورة الـ30 من يونيو جاءت تعبيرًا صادقًا عن جموع الشعب المصري الذي اختار قائده، وحدد معالم مستقبله في جمهوريته الجديدة، وضرب أروع الأمثلة في التحضر والرُّقي خلال الثورة التي أعادت للوطن كرامته، وكتبت له النجاة من مصير غامض كان ينتظره.

وطالب نقيب السادة الأشراف جموع الشعب المصري بالتكاتف خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الرشيدة، والإصرار والعمل والإنتاج من أجل رفعة وطننا الغالي، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات لتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في مختلف ربوع وطننا الغالي.

ودعا نقيب السادة الأشراف المولى عز وجل أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقائدها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

الطريقة الجازولية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

احتفلت الطريقة الجازولية الشاذلية، بمقرها الرئيسى بصلاح سالم، بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بحضور ومشاركة عدد كبير من أتباعها، وكان فى مقدمة المشاركين الدكتور سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية بمصر والعالم الإسلامى.

ووجه شيخ الطريقة الجازولية التحية للشعب المصرى الذى خرج بالملايين فى شوارع مصر رفضًا لتنظيم الإخوان الإرهابى فى 30 يونيو 2013، الأمر الذى كان سببًا رئيسًا فى إنقاذ مصر من مستقبل مظلم ومصير سيئ لم يكن يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

وأحيت الطريقة الجازولية احتفالات 30 يونيو بالأناشيد والأغانى الوطنية وكلمات الشكر والثناء من مقدمى ونواب الطريقة الجازولية.

فى السياق ذاته، وجه الشيخ سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قال فيها: رسالتنا إليك سيادة الرئيس هى أننا نقف خلفكم لنصرة الوطن والدفاع عنه ضد أى خطر محدق من شأنه تدمير أو تخريب هذه البلاد، ونحن إذ نهنئكم بثورة العزة والكرامة والمجد "ثورة الـ30 من يونيو".