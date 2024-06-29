السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم| نهائي فردي السيدات والرجال ببطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث بحضور وزير الرياضة

الخماسي الحديث
الخماسي الحديث

تنطلق اليوم السبت، منافسات نهائي فردي السيدات والرجال ببطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري.

يشهد الدور النهائي مشاركة 36 لاعبًا و36 لاعبة، حيث يشارك من مصر، بمنافسات الرجال معتز وائل ومازن شعبان، ومصطفى أبو عامر، ومحمد شريف، فيما يمثل مصر في منافسات السيدات، فريدة أبو هشام وزينة عامر وأميرة قنديل.
ومن المقرر أن تبدأ منافسات اليوم بمسابقة السلاح للسيدات في الساعة 2.05 ظهرًا ثم الموانع والسباحة والليزر رن، ومع الساعة 6.05 تبدأ منافسات الرجال بمسابقة السلاح، ثم الموانع ثم السباحة ثم الليزر رن.

وسيتم توزيع الجوائز الساعة 8 وربع مساءً، للسيدات ثم الرجال ثم الفرق، ومن المقرر أن يشهد  تسليم الميداليات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف اليوم، اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للخماسي الحديث، وهو الاجتماع الذي يشهد انتخاب مجلس إدارة  جديد للاتحاد.

كانت مصر قد افتتحت منافسات البطولة بالتتويج بذهبية تتابع السيدات، بعدما احتل الزوجي المكون من فريدة أبوهاشم وزينة عامر، المركز الأول بمنافسات تتابع السيدات عقب حصدهما لـ1241 نقطة في اليوم الأول بالبطولة.

للخماسي الحديث الأكاديمية العربية للعلوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا اللجنة الأولمبية المصرية رئيس اللجنة الأولمبية المصرية

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