السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المفوضية الأوروبية: ضخ 1.8 مليار يورو للقطاعات الاستراتيجية فى مصر

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

كشفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، عن وجود 1000 مؤسسة وشركة أوروبية في القاهرة، اليوم، بشأن تعزيز الفرص الاستثمارية بين الجانبين، معربة عن تطلعها لتعزيز فرص الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. 

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وأضافت فون دير لاين، خلال مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، بحضور الرئيس السيسي، نأتي اليوم إلى القاهرة مع الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية الأوروبية، بعد أن تم الإعلان في مارس عن حزمة مساعدات تبلغ 7.4 مليار يورو، واليوم نوقع على أول اتفاقية تخص المليار الأول من المساندة المالية للاقتصاد الكلي لدعم جدول أعمال الإصلاح المصري، مشيرة إلى أن الإصلاحات سوف تعزز بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل فى مصر.

وأشارت إلى ترفيع الاستثمارات في مصر بضخ نحو 1.8 مليار يورو توجه إلى القطاعات الاستراتيجية، مؤكدة أن مصر لديها فرصة لتصبح مركزا للطاقة النظيفة.

أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي مؤتمر الاستثمار المصري 1 8 مليار يورو الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

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