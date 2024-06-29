السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دورى نايل.. الاتحاد السكندرى يسعى للعودة إلى الانتصارات على حساب الداخلية

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري خسر مباراته الأخيرة أمام فاركو

يسعى الاتحاد السكندري لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف فريق الداخلية في الخامسة والنصف عصر اليوم بإستاد الإسكندرية في الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة دوري نايل .

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 36 نقطة من تسعة انتصارات وتسعة تعادلات وتسع هزائم وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا.

وتعرض الاتحاد السكندري للهزيمة في المباريات الثلاث الأخيرة أمام الزمالك والأهلي وفاركو وتعد مواجهة الداخلية هي الأولى لأحمد ساري المدير الفني للفريق السكندري الذي تم تعيينه عقب استقالة طارق العشري بسبب سوء النتائج.

ويسعى أحمد ساري لقيادة الاتحاد السكندري للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 39 واستعادة آماله في المنافسة على دخول المربع الذهبي.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الداخلية

أحمد ساري المدير الفني للاتحاد السكندري اختار20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وعمر صلاح وشريف رضا وهشام صلاح وسيف تقا وأحمد غنيم وإسلام أبو سليمة وكريم الديب وعمرو صالح وناصر ناصر وخالد الغندور وفرانك ألان ومورو ساليفو ومازن أشرف وعبد الغني محمد وأحمد عيد وأحمد عادل ميسي وعموري وبنجامين بواتينج وكريستو فاو مابولولو.

الداخلية وشعار لا بديل عن الفوز

على الجانب الأخر يحتل الداخلية بقيادة عيد مرازيق المركز الثامن عشر والأخير برصيد 18 نقطة من ثلاثة انتصارات وتسعة تعادلات و15 هزيمة وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 32 هدفا.

وجمع الداخلية ست نقاط من المباريات الأربع الأخيرة بالفوز على المقاولون وزد إف سي والهزيمة أمام سموحة والأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21 وتقليص الفارق مع فاركو الذي يحتل المركز الخامس عشر إلى أربع نقاط وإنعاش آماله في البقاء.

يدير المباراة محمد العتباني ويساعده أحمد لطفي وصالح أحمد عفيفي ومعهم محمد الغزي حكما رابعا والسيد شعبان حكم فيديو ومصطفى عثمان مساعد حكم فيديو.

دوري نايل الاتحاد السكندرى الداخلية أحمد ساري عيد مرازيق

مواد متعلقة

دورى نايل.. بلدية المحلة يستضيف إنبى فى مواجهة مصيرية بصراع الهبوط

بعد استعادة نجومه.. الزمالك يستأنف مباريات الدورى بمواجهة سيراميكا كليوباترا

البنك الأهلي يسحق المقاولون برباعية ويقترب من البقاء في دوري نايل

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟