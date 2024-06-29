دورى نايل.. الاتحاد السكندرى يسعى للعودة إلى الانتصارات على حساب الداخلية

يسعى الاتحاد السكندري لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف فريق الداخلية في الخامسة والنصف عصر اليوم بإستاد الإسكندرية في الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة دوري نايل .

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 36 نقطة من تسعة انتصارات وتسعة تعادلات وتسع هزائم وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا.

وتعرض الاتحاد السكندري للهزيمة في المباريات الثلاث الأخيرة أمام الزمالك والأهلي وفاركو وتعد مواجهة الداخلية هي الأولى لأحمد ساري المدير الفني للفريق السكندري الذي تم تعيينه عقب استقالة طارق العشري بسبب سوء النتائج.

ويسعى أحمد ساري لقيادة الاتحاد السكندري للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 39 واستعادة آماله في المنافسة على دخول المربع الذهبي.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الداخلية

أحمد ساري المدير الفني للاتحاد السكندري اختار20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وعمر صلاح وشريف رضا وهشام صلاح وسيف تقا وأحمد غنيم وإسلام أبو سليمة وكريم الديب وعمرو صالح وناصر ناصر وخالد الغندور وفرانك ألان ومورو ساليفو ومازن أشرف وعبد الغني محمد وأحمد عيد وأحمد عادل ميسي وعموري وبنجامين بواتينج وكريستو فاو مابولولو.

الداخلية وشعار لا بديل عن الفوز

على الجانب الأخر يحتل الداخلية بقيادة عيد مرازيق المركز الثامن عشر والأخير برصيد 18 نقطة من ثلاثة انتصارات وتسعة تعادلات و15 هزيمة وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 32 هدفا.

وجمع الداخلية ست نقاط من المباريات الأربع الأخيرة بالفوز على المقاولون وزد إف سي والهزيمة أمام سموحة والأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21 وتقليص الفارق مع فاركو الذي يحتل المركز الخامس عشر إلى أربع نقاط وإنعاش آماله في البقاء.

يدير المباراة محمد العتباني ويساعده أحمد لطفي وصالح أحمد عفيفي ومعهم محمد الغزي حكما رابعا والسيد شعبان حكم فيديو ومصطفى عثمان مساعد حكم فيديو.