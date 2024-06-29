السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المشاط": برنامج "نوفى" يجذب القطاع الخاص من خلال تمويلات ميسرة

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إننا نعظم من التمويلات المتاحة بالتكامل مع مؤسسات تمويلية أخرى، والمشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص جاذبة للتمويلات الأخرى، فضلًا عن التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تحقيق كل الأهداف الخاصة بالمناخ لجذب القطاع الخاص

وأضافت "المشاط"، في كلمتها خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي: إننا بدأنا المنصة الإلكترونية لبرنامج "نوفى" تسعى لتحقيق كل الأهداف الخاصة بالمناخ لجذب القطاع الخاص من خلال تمويلات ميسرة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن ترفيع العلاقات في المرحلة القادمة مبنى على تعاون مالى مقسم إلى 3 نقاط، لافتة إلى استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات والتنافسية والتحول إلى الأخضر، وهناك ضمانات للاستثمار ولدينا جلسة مغلقة مع مؤسسات تمويلية أخرى.

نوفي برنامج نوفي القطاع الخاص تمويلات ميسرة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

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