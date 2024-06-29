السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى.. فرص جديدة للتعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى

الرئيس السيسي ورئيسة
الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن برنامج الشراكة الاستراتيجية والشاملة يشمل تقديم حزمة باستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلي في مصر، والبداية بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو، والبرنامج يشمل جوانب لها علاقة بالإصلاحات داخل الاقتصاد.

دعم مناخ الاستثمار

وأضاف، خلال كلمته في جلسة حوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادى ودعم مناخ الاستثمار، ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري- الأوربي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "برنامج الشراكة مع مصر يشمل صمود الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الاستثمار والتحول الأخضر، ومصر تملك اقتصادا ديناميكيا، وتتمتع بعمالة شابة وأعداد متزايدة من السكان، وبالتالي لا بد من امتصاص هذه القدرات وفق مظلة تعاون مع القطاع الخاص عن طريق تسهيل إصدار التراخيص، وتوفير المزيد من الشفافية الخاصة بالتجارة وفق مجالات الإصلاح، ومصر لديها العديد من المزايا في المجالات المتجددة والتحول الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي، وقطاع الطاقة يتطلب دخول الأطراف الثلاثة إلى المجال".

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المؤتمر: مؤتمر الاستثمار تأكيد جديد على قوة الاقتصاد المصرى

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عضو بـ"خارجية النواب": مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى يعزز قدرات مصر التكنولوجية والابتكارية

وتابع نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "نعمل على كافة المجالات.. وبشكل عام هناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري والاقتصادي، والاتحاد الأوروبي أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بنسبة 27% من الاستثمارات الكلية.. وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة يفتح آفاقا جديدة لهذه الشراكة".

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