السبت 29 يونيو 2024
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مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسى فى مؤتمر الاستثمار الأوروبى تتضمن رسائل مهمة

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبداللطيف

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن كلمة  الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك، تضمنت العديد من الرسائل بشأن الاستثمار والاقتصاد المصرى، والعلاقة بين مصر وأوروبا خلال الفترة المقبلة، وحرص القيادة السياسية على أن مؤتمر الاستثمار هو أولى الخطوات لمسار ترفيع العلاقات مع أوروبا.

مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبى

وأضاف عبداللطيف، أن مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبي، والأمر غير مقتصر على التعاون في المجالات الاقتصادية والطاقة، ولكن في السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ومكافحة الإرهاب، وفى الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي يعتبر المستثمر الرائد في مصر، حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وهذا يعكس قوة ومكانة الاقتصاد المصرى بالنسبة لأوروبا.

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن العلاقات المصرية - الأوروبية تتمتع بالقوة والمتانة التي تسهم في تعزيز العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ومن المتوقع أن يحقق المؤتمر عائدا اقتصاديا كبيرا من خلال توقيع اتفاقات شراكة وتعاون مع كبرى الشركات الأوروبية في مجالات مختلفة، أبرزها مجالات إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر والأمن الغذائى.

وأشار عبداللطيف، إلى أن المؤتمر يستهدف فى المقام الأول عرض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين، ومناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية المشتركة، من بينها تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية، حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحديات البيئية العالمية.

وافتتح الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".

ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة، من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات والتعاون في مجال تصنيع السيارات.

يستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلًا عن عدد من مسئولى دول الاتحاد الأوروبى، وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلى الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية، وعدد من المستثمرين المصريين المشاركين فى مشروعات مع الجانب الأوروبى أو بصدد الدخول فى مشروعات مستقبلية.

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