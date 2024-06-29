كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة اليوم ويستعد لطلائع الجيش غدًا

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الإثنين، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري.

ويستأنف تدريباته غدًا الأحد قبل أن يدخل معسكرًا مغلقًا لمباراة الطلائع عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش والمبيت في أحد الفنادق الكبرى.

يبدأ مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، دراسة فريق طلائع الجيش بالفيديو، حيث يستعد الأهلي لخوض مباراة طلائع الجيش بعد خوض مباراة فاركو التي أقيمت أمس، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده للنقطة 48 وتجمد رصيد فاركو عند النقطة 25.

ويسعى مارسيل كولر إلى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال مباراة فاركو لعدم تكرارها أمام طلائع الجيش، ويدخل الفريق فى معسكر مغلق بأحد الفنادق عقب انتهاء المران.

أحمد جاب الله يوضح موقف المصابين في الأهلي ‏

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن أكرم توفيق لاعب ‏الفريق، تعرض لكدمة في الركبة خلال مشاركته أمام فاركو، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ‏استاد القاهرة، ويخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏

وواصل جاب الله حديثه عن الحالات الطبية للمصابين، موضحًا أن علي معلول بدأ في ‏المرحلة الأولى من التأهيل بعد الإصابة في وتر أكيلس وإجرائه جراحة خلال الفترة ‏الماضية.‏

وتطرق إلى الحديث عن الجنوب إفريقي بيرسي تاو، مؤكدًا أن اللاعب تعرض للإصابة بشد من ‏الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، ويخوض المرحلة الثانية في برنامجه التأهيلي. ‏

وأكد طبيب الأهلي أن إصابة عمر كمال عبارة عن شد في العضلة الأمامية، ومنتظر ‏مشاركته في التدريبات الجماعية خلال فترة زمنية قصيرة.‏