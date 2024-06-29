معلم تاريخ عن امتحان المادة للثانوية العامة: "بسيط" يميز المجتهد من غيره

قال مؤمن البنا، معلم تاريخ، إن امتحان المادة الذي آداه الطلاب اليوم، كان في مستوى الطالب المتوسط وفوق المتوسط، ويتيح الفرصة أمام كل طالب لجمع أكبر عدد من الدرجات.

أضاف البنا في تصريح لـ"الدستور": “جاءت أسئلة الامتحان في سياق غير معقد وتتميز معظمها بالسلاسة، إضافة إلى وجود بعض الأسئلة التي تميز مستوى كل طالب عن الآخر”.

استكمل: “من المُلاحظ في الامتحان الابتعاد عن الحفظ والتلقين والاهتمام بنواتج التعلم التي أصبحت أساس نظام التعليم الجديد”.

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كان صرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان مادة التاريخ بلجنة مدرسة "تحيا مصر 5" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

وأوضح زلطة أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر إحالة الواقعة بالكامل للتحقيق وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عن الواقعة.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.