السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معلم تاريخ عن امتحان المادة للثانوية العامة: "بسيط" يميز المجتهد من غيره

مؤمن البنا
مؤمن البنا

قال مؤمن البنا، معلم تاريخ، إن امتحان المادة الذي آداه الطلاب اليوم، كان في مستوى الطالب المتوسط وفوق المتوسط، ويتيح الفرصة أمام كل طالب لجمع أكبر عدد من الدرجات.

 أضاف البنا في تصريح لـ"الدستور": “جاءت أسئلة الامتحان في سياق غير معقد وتتميز معظمها بالسلاسة، إضافة إلى وجود بعض الأسئلة التي تميز مستوى كل طالب عن الآخر”.

استكمل: “من المُلاحظ في الامتحان الابتعاد عن الحفظ والتلقين والاهتمام بنواتج التعلم التي أصبحت أساس نظام التعليم الجديد”.

اقرأ أيضا 

txt

"وقاية النباتات" ينظم برنامجا تدريبيا لتعزيز حماية المحاصيل البقولية

كان صرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان مادة التاريخ بلجنة مدرسة "تحيا مصر 5" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

وأوضح زلطة أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر إحالة الواقعة بالكامل للتحقيق وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عن الواقعة.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة موعد امتحانات الثانوية العامة موعد امتحان الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية المراجعة النهائية للثانوية العامة مراجعة امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة 2024 موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية للثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

"وقاية النباتات" ينظم برنامجا تدريبيا لتعزيز حماية المحاصيل البقولية

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟