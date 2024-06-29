عمرو سلامة يعلن بدء تصوير "كاستينج".. مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب (صور)

أعلن المخرج عمرو سلامة، عن بدء تصوير "كاستينج"، مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار أنسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصصًا حقيقية.

عمرو سلامة يعلن بدء تصوير "كاستينج".. مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب

نشر عمرو عدة صور خلال التحضيرات مع المواهب الشابة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا: بدء تصوير "كاستينج"، مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار أنسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصصًا حقيقية.

وأضاف سلامة: بعد الإعلان عن البرنامج قدم الآلاف من المواهب وتم التدقيق واختيارهم بعناية بأكثر الطرق نزاهة وعدالة وتكافؤ الفرص لاختيار الأنسب لأدوار المسلسل.

وتابع: شيء مؤلم أن ترى مواهب مميزة ورائعة، ولكنها ليست الأنسب لنوعية الأدوار في المسلسل، بعتذر من قلبي لكل موهبة حقيقية ماعرفناش نضمها، في ناس كتير فعلا شوفناها ومتوقع لهم مستقبل كبير.

ونأمل إن البرنامج تكون له مواسم أخرى والسنة الجاية الناس تقدم تاني ونكمل اكتشاف مواهب تانية لأن مصر ولادة وغنية بمواهبها.

إطلاق أكبر تجارب أداء فى برنامج خاص يُعرض تليفزيونيًا لاكتشاف الوجوه الجديدة

وكان قد أشاد عدد كبير من النقاد وصُناع الدراما بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق أكبر تجارب أداء فى برنامج خاص يُعرض تليفزيونيًا لاكتشاف الوجوه الجديدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، مع إتاحة الفرصة للتعاقد مع الفائزين فى البرنامج فى مسلسلات من إنتاج الشركة.

وأوضح النقاد وصناع الدراما، أن برنامج تجارب الأداء الذى أطلقته «المتحدة»، يساعد فى إبراز المواهب الشابة وتنميتها وصقل قدراتها بأساليب علمية حديثة، مع تبنى هذه المواهب فى مجالات التمثيل والإخراج والمونتاج والتصوير والكتابة، وكل عناصر العمل الفنى، ما يساعد فى استكمال النهضة الفنية التى بدأتها الشركة فى الفترة الأخيرة، للعودة بصناعة الفن المصرى إلى مكانتها اللائقة، والوصول بها إلى المنافسة عالميًا.

جانب من التحضيرات

جانب من التحضيرات

جانب من التحضيرات

جانب من التحضيرات

جانب من التحضيرات