السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشاط: القطاعات ذات الأولوية المشتركة مبنية على رؤى وطنية ونقاش مستفيض

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى شهدت تطورا كبيرا، فضلًا عن العلاقات الثنائية مع دول الأعضاء ومؤسسات التمويل.

القطاعات ذات الأولوية المشتركة مبنية على رؤى وطنية

وأضافت المشاط، في كلمتها خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي: لم تكن تأتى هذه العلاقة الوثيقة مترجمة عمليا على الأرض إلا من خلال مشروعات واضحة جدا ذات اهتمام مشترك من الجانبين، ولها عوائد ليست فقط لجمهورية مصر العربية، ولكن عوائد لأوروبا أيضا، والشركات الأوروبية والشراكات بين القطاع الخاص المصرى والقطاع الخاص في أوروبا.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن القطاعات ذات الأولوية المشتركة مبنية على رؤى وطنية ونقاش مستفيض من الجانبين، ونراها في الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الأمن الغذائي، وآليات التمويل واضحة جدا، ومنها أدوات مبتكرة ومتاحة للقطاع الخاص، والتمويلات ميسرة.

القطاعات ذات الأولوية رؤى وطنية نقاش مستفيض الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مؤسسات التمويل

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