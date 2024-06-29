وزيرة التخطيط: مصر عكفت على وضع برنامج إصلاح متكامل بمشاركة القطاع الخاص

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، اليوم السبت، أن مصر عكفت على وضع برنامج إصلاح هيكلي متكامل من خلال خطة وضعتها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وليست الحكومة وحدها.

مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة وعملية الإصلاح مستمرة

وقالت الوزيرة، خلال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة، وعملية الإصلاح مستمرة، ولكن منذ الـ10 سنوات الماضية مع بدء مرحلة الاستقرار السياسي والأمني منذ 2014 عكفنا على برنامج إصلاح هيكلي متكامل.

وأوضحت أن برنامج الإصلاح في مصر قائم على محاور رئيسية، هي التركيز بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر- الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات- لأن العالم مر بعدد كبير من التحديات والصدمات الخارجية، سواء كوفيد- 19 أو الأزمات الجيوسياسية حتى أزمات تغير المناخ وانعكاساتها على الاقتصاد، فضلا عن قطاعين لدى مصر فيهما ميزة تنافسية، وهما السياحة وقطاع اللوجستيات.