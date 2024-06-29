السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التمريض" تهنئ الرئيس السيسي بذكرى "30 يونيو"

الدكتورة كوثر محمود
الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض

هنَّأ مجلس نقابة التمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد مجلس النقابة، أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعبية حقيقية جسَّدت إرادة المصريين في التغيير، وأنها جاءت لتُعيد لمصر مكانتها الريادية كقوة إقليمية ودولية عريقة.

وقالت كوثر محمود، إن ثورة 30 يونيو استطاعت تغيير وجه مصر، في ملحمة كان أبطالها الشعب والجيش والشرطة، حيث تُعد علامة فارقة ونقطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، والتي جسَّدت قيم الولاء والانتماء للوطن، والتماسك والتلاحم بين الشعب والجيش والشرطة.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو كانت فجرًا جديدًا لمصر، وشهدت تحقيق الكثير من الإنجازات على كافة الأصعدة، خاصة في مجال الرعاية الصحية، حيث تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية الصحية، مما ساهم في تحسين صحة المواطن المصري.

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نقيب التمريض تترأس اجتماع لجنة التدريب بالبورد العربى للتمريض

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كوثر محمود تستعرض استراتيجيات قيادة التمريض بالمعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى

وتقدمت نقيب التمريض، بالشكر والتقدير لجميع أطقم التمريض في جميع أنحاء مصر، على تفانيهم وعملهم الدؤوب في خدمة المرضى، مؤكدة أن التمريض المصري سيظل دائمًا داعمًا للوطن وقيادته، وسيواصل العمل على تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين في تحقيق التنمية المستدامة لمصر.

السيسي 30 يونية التمريض المصري الانجازات إرادة المصريين

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