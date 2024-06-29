تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بالمستشفيات الجامعية في سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تكليف ١٢٥ أخصائي تمريض من دفعة ٢٠٢٢، للعمل بمستشفيات سوهاج الجامعية، وذلك لتغطية احتياجات المستشفيات وسد العجز في أعداد أعضاء الهيئة التمريضية.

وأكد أن قرار التكليف جاء بناءً على اهتمام القيادة السياسية وتقديرها لكل ما تبذله الفرق الطبية ومنهم هيئة التمريض من مجهود كبير لخدمة المرضى والارتقاء بالخدمات الطبية، وتقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى من الجودة، هذا إلى جانب دورهم الإنساني الذي يؤدونه في مختلف المراحل العلاجية للمرضى.

تطور ملف التمريض

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن ملف التمريض يشهد تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، سواء على المستويين المادي أو المعنوي، حيث تحرص وزارة الصحة والهيئات التابعة لها على تقديم كل أوجه الدعم والاهتمام للفرق التمريضية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء التمريضي داخل المؤسسات الصحية، لضمان التطوير المستمر لمهنة التمريض، والتأكد من حصول المرضى على رعاية صحية متميزة.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية بسوهاج واحدة من مستشفيات الوجه القبلي التي تشهد زيادة واسعة من قبل المترددين عليها يوميًا، لذلك تسعى إدارة الجامعة إلى سد العجز في الكادر التمريضي وتحقيق التوازن بين أعداد المرضى المتزايد، ومقدمي الخدمات الطبية والتمريضية، متمنيًا للمكلفين الجدد التوفيق والنجاح في أداء عملهم السامي بمهنة التمريض.