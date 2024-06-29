"السعيد": برامج الإصلاح فى مصر تتم بشكل تشاركى بين الحكومة والقطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط: إن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة، ولكن العشر سنوات الماضية عكفنا على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي المتكامل.

وأشارت "السعيد"، خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن برامج الإصلاح في العشر سنوات الماضية تتم بشكل تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، حيث يقوم برنامج الإصلاح الهيكلي على 4 محاور رئيسية.

زيادة مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية

وأضافت أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية أحد محاور البرنامج، كما اتخذت الدولة عددا من الإجراءات، منها تحرير سعر الصرف، كما أطلقت مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع إطلاق عدد من الحوافز الاستثمارية في قطاعات معينة.

وتابعت وزيرة التخطيط: إن الدولة تتحمل في هذه القطاعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، والإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لأنها مغذية للصناعات الكبرى.