السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فابريجاس يواصل العمل.. فاران يصل إيطاليا للتعاقد مع فريق كومو

فاران
فاران

يواصل نادي كومو الصاعد حديثًا للدوري الإيطالي، مفاوضاته مع النجوم البارزين في الدوريات الأوروبية لدعم صفوفه خلال الموسم الجديد.

وقال فابريزو رومانو الصحفي الموثوق، أن رافائيل فاران يتواجد حاليًا في مدينة كومو للتحدث مع إدارة النادي بشأن الانتقال لهم كلاعب مجاني.

وأضاف رومانو، أن فاران سيتحدث مع كومو وسيسك فابريجاس، حيث يحلم الفريق الإيطالي بضم الدولي الفرنسي.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد، في وقت سابق، عن رحيل رافائيل فاران عن صفوفه بنهاية الموسم المنقضي.

وبدأ فاران مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب نادي لينس، وانتقل من فريق الشباب للفريق الأول في صيف 2010، ثم انتقل من نادي لينس لريال مدريد في الصيف التالي، ولعب ضمن صفوف ريال مدريد منذ عام 2011، بعد انضمامه من فريق لينس الفرنسي ولمدة 10 سنوات؛ وحقق مع النادي الملكي 18 لقبًا، وشارك في 360 مباراة بقميص الفريق، وسجل خلالها 17 هدفًا، وصنع 7 لزملائه في الفريق.

كما لعب فاران 93 مباراة بقميص فريق مانشستر يونايتد منذ انضمامه للفريق، وسجل هدفين وصنع آخر لزملائه، بجانب تسجيله 24 مباراة وصناعته تمريرتين حاسمتين لزملائه في فريق لينس الفرنسي.

وفي مجمل مسيرته، لعب فاران 477 مباراة وسجل 21 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

ومثل رافائيل فاران المنتخب الفرنسي في مختلف مراحل الشباب، وبدأ تمثيل الفريق الأول في 22 مارس 2013 وكانت أولى مبارياته ضد منتخب جورجيا بتصفيات كأس العالم 2014، ومنذ ذلك الحين شارك في 93 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفًا.

كومو نادي كومو فاران رافائيل فاران فابريجاس

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